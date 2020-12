La trei luni de la alegerile locale, PNL si USR PLUS au reusit sa se inteleaga pentru impartirea functiilor, in Timis

Liderii PNL si USR PLUS au reusit sa ajunga la o intelegere in ceea ce priveste alianta postelectorala pentru formarea unei majoritati la nivel de judet, arata tion.ro . La trei luni de la alegeri, noii vicepresedinti ai Consiliului Judetean Timis au fost votati, marti, intr-o sedinta extraordinara.Propunerile au fost Alexandru Proteasa din partea grupului PNL si Cristian Mos din partea grupului USR PLUS. Potrivit tion.ro, fiecare consilier propus a avut nevoie de 19 voturi pentru a ocupa functia de vicepresedinte al CJ. Alexandru Proteasa (PNL) a adunat 28 de voturi "pentru", in timp ce Cristian Mos (USR PLUS) a avut 26 de voturi "pentru", unul impotriva si o abtinere."Avem majoritatea politica pe care ne-am dorit-o la Timisoara si Timis! Un pas inainte serios a fost facut azi: colegul meu Cristian Mos a fost ales vicepresedinte al Consiliului Judetean cu voturile USRPLUS si PNL. Al doilea vicepresedinte este Alexandru Preoteasa din partea PNL.Saptamana viitoare voi convoca o sedinta de Consiliu Local pentru alegerea celui de-al doilea viceprimar al Timisoarei, Cosmin Tabara, din partea PNL. Ii pregatim deja biroul in Primarie. Acum, cu o formula completa de executiv si cu o majoritate puternica in Consiliul Local putem sa facem mai mult", a anuntat Dominic Fritz , pe Facebook