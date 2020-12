Presedintele CJ Timis, Alin Nica, vrea sa redea "nobletea titlului de baron local": "Tot ce voi face va fi in cadru legal"

"Daca a fi presedinte de consiliu judetean inseamna sa fii baron local, atunci vreau sa redau nobletea acestui titlu. Daca aveti in vedere titulatura in acceptiunea cunoscuta de la baronii PSD , atunci nu ma consider deloc baron. Sunt si voi fi cu picioarele pe pamant. Am pornit de jos si voi ramane tot timpul un om normal si tot ce voi face va fi in cadru legal", a declarat Alin Nica, intrebat de debanat.ro daca, avand doua functii, presedinte de consiliu judetean si lider al filialei judetene a partidului aflat la guvernare, s-ar putea transforma intr-un baron local.Alin Nica a vorbit si despre relatiile de la nivel judetean cu USR PLUS, cu care negocierile au intrat in impas dupa alegerile locale."Facand abstractie de disputele din timpul negocierilor si a campaniei electorale, eu spun ca sunt bune, nu sunt rele. Evident fiecare dorea sa castige cat mai mult la parlamentare. Daca nu exista campanie electorala, sunt convins ca aveam constituita alianta imediat dupa alegerile locale. La discutiile privind programul si proiectele nu am avut dispute. Nici la cele pe functii nu am avut mari probleme. Am avut probleme la aliante pe tot judetul. La inceput am crezut ca e reticenta sau reavointa din partea partenerilor. Ulterior am vazut ca e o problema statutara, au altfel statutul decat PNL. Ei au o mult mai mare autonomie pentru filialele locale fata de conducerea judeteana. Am luat-o ca atare si mergem inainte", a mai declarat Alin Nica pentru debanat.ro.