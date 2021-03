Gluma facuta de Traian Berbeceanu, dupa ce a aflat ca va fi schimbat din functia de prefect al Capitalei

"Din politie l-au dat afara fiindca prindea si infractorii care nu trebuie si se deranjau niste structuri. De la minister l-au dat afara fiindca baietii de la Cluj si Oradea care il tot imping pe Bode ministru au alte treaburi acolo si n-au nevoie de alde de-astia care deranjeaza structuri.De la prefectura l-au dat afara fiindca nu e in partidul care a luat impreuna cu alt partid 15% si a primit "mandat politic din partea cetatenilor".Iata-l deci pe Berbeceanu din nou fara serviciu. E baiat muncitor, face treaba oriunde il pui si nici nu cere mult - daca aveti ceva de lucru pentru el, angajati-l, ca faceti o afacere buna. Dar angajati-l repede, pana nu-i propune Ciolos vreun post", a scris Julius Constantinescu, pe Facebook.Traian Berbeceanu a lasat un comentariu spunand ca ar vrea "ceva mai lejer daca e...".Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, va fi inlocuit de Alin Stoica, sustinut pentru ocuparea functiei de USR -PLUS Bucuresti.USR-PLUS a anuntat ca il sustine pe avocatul Alin Stoica pentru functia de prefect al Capitalei in locul lui Traian Berbeceanu.