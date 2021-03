VIDEO Primar filmat in timp ce povesteste cum i-a fost ceruta unui doctor o mita de 3.000 de euro pentru angajare

In inregistrarea publicata de adevarul.ro , primarul Ionut Stan spune ca un apropiat, pe nume Florin, a luat banii.Sursa citata arata ca la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a fost inregistrata o plangere penala impotriva primarului din Albeni, care este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu, instigare la fals.Cel pe care a facut angajarea in schimbul unei sume de bani a precizat in plangere ca a fost obligat, apoi, de primar sa munceasca la constructia vilei acestuia.In plus, primarul mai este acuzat ca a pretins o parte din sporul acordat unor angajati din Primarie pe perioada starii de urgenta.Potrivit adevarul.ro, primarul Ionut Stan a spus ca nu poate da declaratii, pentru ca se afla la sediul Directiei Generale Anticoruptie, la audieri.