Sediile PNL, USR PLUS si Guvernul, pichetate de studenti pentru "apararea gratuitatii la calatoriile cu CFR"

"Evenimentul intitulat Marsul Pomanagiilor Impotriva Neoliberalismului va avea loc sambata, 20 februarie, in Bucuresti. Intalnirea va avea loc la ora 14.00 in fata sediului USR de pe Soseaua Pavel D. Kiseleff, participantii urmand sa picheteze si sediul PNL de pe Bulevardul Aviatorilor, pentru ca apoi sa plece spre Piata Victoriei si sa-si faca mesajul auzit in fata Guvernului", a transmis Sindicatul Elevilor si Studentilor Militanti. La miting sunt asteptate aproximativ 40 de persoane, iar organizatorii anunta ca vor fi respectate masurile de distantare sociala si protectie. Evenimentul este deschis oricarui participant, indiferent de varsta sau de ocupatie."Organizatorii protestului insista ca masurile de austeritate lovesc in cei mai vulnerabili dintre tineri si ca Guvernul sacrifica accesul la mobilitate al studentilor in jocurile politice la care ia parte. Acestia se opun, de asemenea, posibilelor solutii de compromis prin care politicienii incearca sa tempereze reactiile venite din partea tinerilor in ultimele zile", au mai transmis studentii.Si alte organizatii ale studentilor au protestat fata de decizia Guvernului de a limita calatoriile studentilor cu trenul.