PSD a depus la Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu

Motiunea este intitulata "Romania esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Citu" , iar in textul acesteia social-democratii sustin ca guvernarea PNL UDMR "conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare"."Este momentul ca Guvernul Citu sa plece acasa", afirma semnatarii motiunii in document.Motiunea urmeaza sa fie prezentata miercuri in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, iar Birourile permanente reunite vor decide cand va fi dezbatuta si votata aceasta."Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand o motiune de cenzura are sanse sa treaca la sase luni de la alegeri, chiar daca matematic ei au in acest moment o majoritate. Este evident, directia este gresita", a declarat, luni seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu Liderul PSD a precizat ca "n-au castigat niciun pariu" cei de la guvernare, iar textul motiuii se va referi la "acest guvern dezastruos".