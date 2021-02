Raed Arafat, despre fondatoarele Asociatiei "Daruieste Viata": "Alta este sa daruiesti societatii venin si stiri false"

"De cativa ani buni reprezentantele fundatiei 'Daruieste Viata' au atacat continuu sectorul de urgenta, DSU, IGSU ...etc., venind cu informatii false, inexacte si care sa puna la indoiala activitatile acestui sector.Pana acum, am tolerat aceste atacuri fara a lua o pozitie oficiala, considerand ca nu are rost sa raspundem reactiilor isterice nefondate ale personajelor respective. Una este sa 'daruiesti viata' si alta este sa daruiesti societatii venin si stiri false, atacand din senin orice actiune a celor care realmente salveaza vieti, isi asuma responsabilitati, in conditii dificile care sunt de multe ori chiar ostile", a scris Arafat, pe Facebook Seful DSU a mai aratat ca nu neaga faptul ca "cele de la 'Daruieste Viata' au facut ceva si fac ceva in serviciul comunitatii", dar "ultima postare a uneia din cele doua personaje din fundatia respectiva, prin care ataca proiectul cu unitatile mobile de terapie intensiva, nu mai reprezinta un atac impotriva DSU sau a dr-lui Arafat, ci un atac impotriva societatii civile si a tuturor celor care s-au implicat pentru a face ceva in timpul unei situatii de urgenta fara precedent".In continuare, Arafat a prezentat si un comunicat al DSU in care se arata ca unitatile mobile ATI "NU au fost gandite pentru a fi racordate permanent la o unitate spitaliceasca, posibilitatea de mobilizare, instalare si punere in functiune rapida in proximitatea unui spital fiind una din principalele atribute pentru care a fost aleasa aceasta solutie"."Aceste unitati cresc rezilienta sistemului national de urgenta si sunt parte din rezerva nationala de protectie civila, putand fi functionale si operationalizate in orice situatie de urgenta, fie ca vorbim de cutremur, pandemie, accidente colective si dezastre etc", se arata in comunicatul DSU.Oana Gheorgiu, una dintre fondatoarele Asociatiei Daruieste Viata a scris pe Facebook, in urma incidentului de la Institutul Marius Nasta, unde o unitate mobila ATI a fost la un pas sa ia foc ca "am tot spus ca aceste unitati nu pot fi folosite in siguranta pe termen lung si mai ales iarna". "Dar na, DSU atat a putut, sa achizitioneze niste camioane asa-zis de ATI. Se trezeste oare cineva sa se uite pe aceste achizitii?", a mai scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.