Raluca Turcan: Marcel Ciolacu incearca sa manipuleze pensionarii, rostogolind aceleasi eterne minciuni despre masurile adoptate de Guvern

> a PSD, Marcel Ciolacu incearca sa manipuleze pensionarii, rostogolind aceleasi eterne minciuni despre masurile adoptate de Guvern.



Cateva clarificari ii sunt, in acest context, absolut necesare lui Marcel Ciolacu, caruia ii reamintesc totodata ca cea mai mare crestere a punctului de pensie a facut-o Guvernul PNL, in vreme de criza:



- Cei care ies in pensie acum beneficiaza de valoarea punctului de pensie majorata in septembrie 2020, adica 1.442 lei si de indicele de corectie de 1,41;



- Orice pensionar in plata care a mai realizat venituri dupa pensionare sau vine cu documente noi (adeverinte cu sporuri, grupe de munca, etc.), care nu au fost prezentate initial la dosarul de pensie, poate solicita o recalculare a pensiei in baza acestor documente, iar termenul legal de solutionare este de 45 de zile de la data depunerii documentatiei;



- 1 septembrie 2021 este data la care pensiile pot intra in plata conform legislatiei in vigoare, adica Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii.



- Alte lucruri importante pe care Marcel Ciolacu trebuie sa le afle despre pensiile din Romania:



- Am facut deja primele demersuri pentru a reaseza sistemul public de pensii pe baze echitabile, prin modificarea legislatiei. Exista deja o comisie interinstitutionala care va veni cu propuneri in acest sens. PSD nu a avut niciodata intentia, in atatia ani la guvernare, sa construiasca un sistem corect, bazat pe contributivitate;



- Pensiile speciale ale alesilor locali au fost prorogate;



- Cine a legiferat pensii speciale in Romania si le-a aparat cu strasnicie inclusiv cu mana CCR, nu se mai poate pretinde aparator al intereselor pensionarilor de rand vreodata fara sa cada in ridicol", a scris Raluca Turcan luni pe Facebook.



Liderul PSD Marcel Ciolacu acuza ca, in prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja cinci tepe uriase romanilor si ca dupa alegeri, "tot ce era promisiune a devenit agresiune", concluzia sa fiind ca "guvernarea Teparilor care mint, fura si taie venituri nu poate scoate Romania din criza".



El a mai spus ca Guvernul Dreptei isi bate joc de 5 milioane de pensionari.



"Anul trecut, PNL le dadea pensionarilor o majorare de doar 14% inaintea alegerilor si promitea ca le va mari pensiile cu diferenta pana la 40% in 2021. Realitatea lui Citu este ca pensiile NU vor creste decat din septembrie, cu un procent infim, care nu acopera majorarile de preturi la alimente, medicamente si utilitati. V-au mintit, v-au pacalit!", a afirmat liderul social-democratilor.



