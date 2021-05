Deputatul USR Emanuel Ungureanu, despre rata de vaccinare din Buzau: "Doar 28, 6% din angajatii DSP sunt vaccinati"

"Cea mai mare rata de vaccinare este la Centrul de Transfuzie Sanguina din Buzau unde 66% din personal era vaccinat cu doua doze la inceputul lunii. De asemenea, peste jumatate din personal era imunizat si la Spitalul Sapoca, Spitalul Smeeni si Serviciul de Ambulanta Judetean Buzau. Din nefericire, doar 28% din personalul DSP era vaccinat in data de 1.05.2021 conform datelor puse la dispozitie chiar de catre DSP Buzau", sustine Emanuel Ungureanu, pe Facebook Potrivit lui Emanuel Ungureanu, la Spitalul Municipal Ramnicu-Sarat rata de vaccinare este de doar 33%."ATENTIE! Doar 28,6% din angajatii DSP Buzau sunt vaccinati! Este foarte important ca personalul medico-sanitar sa se vaccineze, mai ales in contextul redeschiderii spitalelor Covid pentru a nu ajunge in situatia nedorita ca pacientii care se adreseaza spitalelor sa fie infectati chiar de catre personalul sanitar care trebui sa aiba grija de sanatatea lor.Eu voi sustine in continuare redeschiderea spitalelor Covid, dar este necesar ca personalul acestor spitale sa fie imunizat. Ii incurajez pe toti cei care lucreaza in spitale, dar si pe toti cei care doresc sa evite infectarea cu virusul Sars-Cov-2, sa se vaccineze cat mai repede.Vaccinurile sunt sigure, eficiente si salveaza vieti!", a mai scris Ungureanu, pe Facebook.