Regulamentul propus de un consilier USR pentru salvarea urmelor lasate de gloantele Revolutiei din Timisoara. Ar urma sa fie infiintat un "registru al urmelor Revolutiei"

"Regulamentul urmareste sa previna stergerea urmelor istorice ale Revolutiei in cadrul lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare si reabilitare a cladirilor monument istoric sau din zone protejate.Am ales ca acest regulament sa se refere la cladirile istorice si cele din zonele protejate, pentru marcarea traseului Revolutiei, dar daca voi credeti ca ar trebui incluse toate cladirile din zonele unde au avut loc violente si sacrificii va rog sa-mi transmiteti propunerile voastre", a scris consilierul USR, pe Facebook Potrivit lui Negrisanu, in urma dezbaterii publice, va rezulta un proiect ce va fi supus aprobarii in Consiliul Local.Regulamentul propus de consilierul USR Razvan Negrisanu:✔️ Detinatorii au obligatia sa specifice, pentru avizarea lucrarilor de interventie de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare, daca cladirea prezinta urme de gloante/alte proiectile.✔️ Detinatorii au obligatia sa prezinte, odata cu documentatia tehnica pentru autorizatia de constructie (D.T.A.C.) un material fotografic exhaustiv cu toate fatadele vizibile ale cladirii care prezinta urme de gloante/alte proiectile.✔️ Proiectul va cuprinde solutii tehnice pentru prezervarea urmelor de gloante/alte proiectile, iar decizia privind solutia adecvata cladirii revine proiectantului de arhitectura.✔️ Toate certificatele de urbanism emise pentru lucrarile de interventie de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare a cladirilor care fac obiectul prezentului regulament, vor mentiona explicit obligatia detinatorilor referitor la conservarea si punerea in valoare a urmelor istorice ale Revolutiei din decembrie 1989.✔️ Interventiile de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare a cladirilor care fac obiectul prezentului regulament cu prezervarea urmelor istorice de gloante/alte proiectile din revolutia din decembrie 1989 pentru cladirile clasate/ in curs de clasare ca monumente istorice in grupa A sau B, aflate in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate se avizeaza de catre Directia Judeteana de Cultura.✔️ Primaria Municipiului Timisoara instituie, in termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament, Registrul urmelor Revolutiei din decembrie 1989, printr-o invitatie publica adresata cetatenilor Municipiului Timisoara de a transmite in format electronic la adresa urme.glont@primariatm.ro sau in scris o fotografie a fatadei care prezinta urme de gloante/alte proiectile, adresa exacta a cladirii si optional o scurta descriere.