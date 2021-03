Avocatul Poporului, despre pensiile speciale: "Pot s-o rezolve maine, daca vor". Despre cine a spus Renate Weber ca i-a inrosit telefoanele

Renate Weber a vorbit, miercuri seara, la TVR , despre eliminarea pensiilor speciale: "Pot s-o rezolve maine, daca vor, pentru ca decizia 900 din 15 decembrie 2020 a Curtii Constitutionale este foarte categorica: singura categorie de profesionisti la care poti gasi o sustinere in Constitutie sunt magistratii... sunt si cei de la Curtea Constitutionala, dar toti magistratii. De ce? Pentru ca numai cu referire la ei Constitutia vorbeste de independenta, vorbeste de incompatibilitati.Toate celelalte categorii..., inclusiv parlamentarii, ca au fost tare suparati ca nu am atacat la Curtea Constitutionala taierea pensiilor... Vai de mine, mi-au inrosit telefonul. Deci niciodata, eu de cand sunt in functia asta, niciodata nu am primit telefoane cate am primit pentru pensiile parlamentarilor. Si cei mai multi erau din PNL, credeti-ma!"Intrebata de ce a fost sunata de parlamentari liberali, Renate Weber a raspuns: "Sa atac la Curtea Constitutionala, pe cuvant! (...) Ma sunau cei care deja nu mai erau parlamentari, erau beneficiarii pensiei si, in loc sa se duca sa faca lobby la colegii lor de partid , faceau la mine, sa atac cand o sa fie votata".Ea a explicat ca tocmai in baza deciziei CCR care arata ca sunt constitutionale pensiile de serviciu ale magistratilor, fiind singura categorie prevazuta de legea fundamental, nu a atacat la CCR eliminara pensiilor speciale ale fostilor deputati si senatori."Deci, au inceput cu parlamentarii. Daca maine vor, maine pot sa dea legi pentru fiecare din celelalte, pot sa faca acest lucru fara probleme, peste tot, credeti-ma!", a adaugat Avocatul Poporului.Aceasta a precizat ca, in opinia sa, "problema cea mare" este legata de varsta la care beneficiarii pensiilor de serviciu se pot pensiona.