Weber, despre revocarea sa: "Se face numai pentru incalcari ale Constitutiei si legilor. Dupa decizia CEDO in cazul Kovesi, ma intreb daca e firesc sa nu existe o cale de atac"

Precizarile Renatei Weber

In cazul revocarii, Renate Weber a precizat ca ia in calcul "mai multe aspecte" referindu-se la faptul ca nu are nicio cale de atac cu privire la acest demers."Pe mine nu m-a informat nimeni oficial pana la acest moment care sunt motivele de nemultumirile, care sunt reprosurile care mi se aduc. Eu nu am primit o copie a acelei solicitari de revocare. Inteleg ca urmeaza in perioada urmatoare o intalnire a comisiilor juridice care vor analiza. Iarasi, nu stiu ce vor analiza si vor face un raport", a declarat in seara zilei de marti, 16 februarie, la Antena 3, Renate Weber.Aceasta a precizat ca legea este foarte clara, iar revocarea Avocatului Poporului se face pentru incalcarea Constitutiei."Revocarea Avocatului Poporului se face numai pentru incalcari ale Constitutiei si legilor. Adica nici macar nu e vorba de o analiza a activitatii in general. Noi am trimis raportul nostru de activitate ca in fiecare an la Parlament. M-as bucura foarte mult sa avem o inalnire in plenul Parlamentului si sa discutam activitatea acestei institutii. Dar care sunt acele situatii in care eu as fi incalcat Constiutia si legile? Sincer va spun, nu le stiu, nu mi-au fost communicate", a mai afirmat Weber.Aceasta a afirmat ca, in cazul revocarii, ia in calcul mai multe aspect: "Pe de alta parte, sincer va spun, de cand a fost decizia aceea a CEDO privind-o pe doamna Kovesi, unde i se reprosa statului roman ca doamnei Kovesi nu i s-a oferit posibilitatea unei cai de atac, ma intreb si eu daca e firesc sa nu existe o cale de atac a mea, pentru ca este vorba de o revocare a mea. Vreau sa vad cum se vor desfasura lucrurile. Evident ca iau in calcul mai multe aspecte. Chiar nu cred sub nicio forma ca poti spui unui Avocat al Poporului care isi respecta si isi indeplineste mandatul constitutional, ca a incalcat in felul acesta Constitutia. Adica este o contradictie logica, asa mi se pare".Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a anuntat, marti, ca a fost initiata procedura privitoare la revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber - al carei mandat ar urma sa se incheie in 2024 - precizand ca in cel mult doua saptamani comisiile juridice urmeaza sa analizeze aceasta solicitare si sa prezinte un raport care sa fie transmis plenului.