Revocarea lui Renate Weber, amanata. Nici negocierile pentru numirea noilor sefi ai TVR si SRR nu au fost transate

De asemenea, s-a mai stabilit prelungirea, tot pana la data de 31 martie, a termenului pentru raportul la procedura de revocare a Avocatului Poporului."Am stabilit doua noi termene, am constatat ca rapoartele Televiziunii si Radioului public nu fusesera trimise pentru aviz la Comisiile de buget-finante, conform procedurii legale. Adica, in vechea legislatura, Birourile permanente reunite, cand au primit rapoartele, nu le-au trimis decat spre Comisia de cultura si nu au sesizat, pentru aviz, Comisiile de buget-finante", a sustinut Orban.El a adaugat ca, astfel, a fost indreptata o eroare, fiind sesizate Comisiile de buget-finante pentru aviz, dar si cele juridice pentru raport la procedura initiata de revocare a Avocatului Poporului."Practic, noi, astazi, am indreptat aceasta eroare, am sesizat si Comisiile de buget-finante pentru aviz, cu termen de 10 zile de emitere a avizului, si Comisiile de cultura au primit un nou termen de finalizare a raportului, data de 31 martie - TVR si Radio. De asemenea, s-a prelungit termenul de finalizare a raportului in Comisiile juridice privitor la procedura initiata de revocare a Avocatului Poporului - 31 martie", a precizat Orban.Potrivit Digi 24 , liderii liberalii sunt dispusi sa renunte la functia de Avocat al Poporului, daca in aceasta pozitie va fi numita o persoana independenta, pe care o recomanda activitatea. Persoana ar urma sa fie propusa in baza unui acord in coalitie. Pana acum, a fost propus Peter Eckstein-Kovacs, nume care nu a fost insa agreat de toti liderii. PNL vrea in schimb sa ia sefia TVR iar USR -PLUS cea a SRR.Pentru sefia TVR, in PNL au fost discutate mai multe nume, printre care Madalina Dobrovolschi si Monica Ghiurco, au precizat sursele liberale.Pentru sefia Radioului Public, surse din USR-PLUS sustin ca ar urma sa fie propus Liviu Popescu.