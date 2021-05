Ministrul Sanatatii, asteptat sa prezinte rezultatul anchetei referitoare la raportarea deceselor COVID-19

"Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, va sustine un briefing de presa pe tema Raportului Comisiei de analiza a modului de raportare a deceselor persoanelor infectate cu Covid-19", a anuntat MInisterul Samatatii.Raportul va fi prezentat joi, de la ora 10.00.Raportul preliminar pe care MInisterul Sanattii l-a avut inca din 7 mai arata, potrivit ministrului Sanatatii, ca sunt diferente intre numarul de decese raportate in Corona Forms si alte baze de date de raportare."Conform datelor preliminare pe care comisia ni le-a pus la dispozitie, cifrele sunt mai mari. (...) Nu avem inca un raport final al comisiei, cu mentiunea ca s-ar putea ca o cifra exacta sa nu o avem in perioada imediat urmatoare. Da, exista diferente intre numarul de decese raportate in Corona Forms, baza de date care da cifra oficiala, si alte baze de date de raportare", a transmis, duminica, la Prima TV, ministrul Sanatatii.Ioana Mihaila a precizat, insa, ca in aceasta situatie s-a ajuns printr-o suma de erori umane.Intrebata, miercuri seara, la Europa FM, daca este asa cum relateaza presa ca ar fi cel putin 5.000 de decese in plus fata de cele inregistrate oficial, ministrul Sanatatii a afirmat: "M-as feri sa spun ca se adauga morti, sau ca se scad morti sau ca se ascund morti. Concluziile pe care le avem ca urmare a raportului preliminar arata ca, in diferite baze de date, prin diferite metode de raportare, s-au obtinut rezultate diferite. S-ar putea ca niciuna dintre ele sa nu ne dea un rezultat exact, asa cum s-ar putea ca nicodata sa nu stim cate persoane au decedat de COVID in aceasta pandemie. Fie ca nu au fost raportate corect, fie ca nu au fost inregistrate corect, fie ca nici macar nu au fost diagnosticate".Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a reclamat, dupa eliberarea din functie, raportarea gresita a deceselor de coronavirus, afirmand ca exista diferente fundamentale intre decesele raportate de COVID si cele reale.Premierul Florin Citu a semnat, in 19 aprilie, ca interimar la Sanatate, ordinul privind constituirea Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19. Comisia este alcatuita din 7 persoane din MS, INSP, IGSU, DSU si STS