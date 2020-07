Robert Negoita, dupa anuntul ca nu va mai candida la locale din partea PSD: Voi spune in cateva zile unde voi merge

"Avem in calcul variante la care dumneavoastra, in acest moment, nu va ganditi.Pentru mine esxista un singur criteriu: trebuie sa ma regasesc in echipa pentru ca altfel merg pe drum singur", a explicat ex- PSD -istul Robert Negoita.Primarul Secctorului 3 a mai spus ca nu se mai regaseste in PSD. "E adevarat. Am crescut in acest partid. Asta nu inseamna ca nu mai am dreptul la opinie, la identitate, ca mi-a sters ratiunea. Nu sunt pe principiul 'Daca ai fost ca ei, trebuie sa mori cu ei'. Niciodata (nu am fost ca ei). Niciodata nu am vazut politica ca un mod de a pricopsi", a mai spus Negoita.Despre Marcel Ciolacu , negoita a spus ca "Saptamana trecuta ne-am vazut intr-o seara. Apreciez ca s-a inhamat la aceasta batalie (de reformare PSD), la aceste obiective pe care si le-a propus. Sper sa aiba succes, dar nu cred. Stiu ce am lasat acolo, nu cred in sansele de reusita".Robert Negoita a anuntat luni ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale care ar urma sa aiba loc in aceasta toamna. El a reiterat o parte din criticile mai vechi la adresa partidului, despre care a spus ca "arata ca este o structura mult prea slabita de aceste "capuse" care paraziteaza corpul gazda"."Dupa aproape 20 de ani de cand am inceput aventura politica, dedicandu-mi toate energiile si priceperea unui partid de a carei ideologie m-am simtit intotdeauna cel mai apropiat, a venit astazi momentul sa inchei acest capitol. Anunt public, astazi, ca nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna", a anuntat Robert Negoita, luni, pe pagina de Facebook