Un lider PNL vorbește în premieră de varianta unui guvern minoritar: „O să vedeți că USR PLUS o să vină la negocieri și cu Florin Cîțu premier”

Sighiartău a vorbit în premieră despre varianta unui guvern minoritar PNL, arătând că aceasta este a doua opțiune a liberalilor, prima fiind de a rămâne în coaliție cu USR-PLUS „Sigur că prima variantă astfel încât să avem o majoritate viabilă pe termen mediu și lung este să rămânem în formula cu USR PLUS, însă rediscutate anumite lucruri și revizuit comportamentul USR PLUS, care din punctul meu de vedere și al nostru este imatur și se vede foarte clar că este un partid lipsit de experiență guvernamentală și că nu știe să reacționeze în cazul unei crize, și nici nu înțelege ierarhia statului român.A doua variantă bineînțeles că poate fi și un guvern minoritar, nu e nicio problemă. (…) Variante sunt viabile, dar, așa cum v-am spus, eu cred că în acest moment, din păcate, o țară întreagă se uită consternată la ceea ce se întâmplă și nu înțelege cum cei de la USR au adus în acest moment țara într-o criză politică.Din păcate, suntem într-o situație în care nu trebuia să ajungem, mai ales că vine valul 4 al pandemiei și ați văzut că numărul de cazuri a crescut considerabil. Avem câteva probleme generate tot de criza pandemică, cu inflația, cu criza economică, care se manifestă sub alte moduri, creștere foarte mare de prețuri, creșteri de facturi”, a declarat secretarul general al PNL, la B1 TV.Întrebat dacă liberalii iau în calcul o eventuală formulă de relaxare a negocierii cu USR PLUS și poate chiar să fie de acord să îl retragă pe Florin Cîțu de la Palatul Victoria , Robert Sighiartău a afirmat: „Exclud aceste discuții, nu au avut loc asemenea discuții. Decizia noastră a fost extrem de clară și fermă de a-l susține pe Florin Cîțu în continuare premier al Partidului Național Liberal”.Referitor la faptul că USR PLUS a transmis în repetate rânduri că o să revină la masa discuțiilor doar cu un alt premier, liberalul a spus: „O să vedeți că o să vină”.