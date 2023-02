Romania "Get lost"?

Politicienii romani si analistii din presa dezbat cu infocare rezultatul negocierilor dintre FMI si Guvernul Boc-Basescu. Scuze si acuze, optimism, pesimism, evaluari, strategii, amenintari si promisiuni zboara din toate partile. Ascunsi prin codrii supravietuirii cu orice pret, traind egoist si meschin, romanii ofteaza resemnati: "Fereasca Dumnezeu de mai rau!"

Un spectacol deprimant si penibil care ne determina sa ne intrebam: ce mai este Romania, dincolo de cifre si statistici financiare?

Suntem cetateni intr-o tara intoarsa pe dos, fara prezent, cu un viitor incert si poate pentru totdeauna compromis si cu un trecut a carui memorie a fost pervertita asa cum au cerut interesele mai-marilor zilei, o tara numita "europeana" doar prin asezarea geografica si valorile materiale si spirituale oferite umanitatii de stramosii nostri, in trecute vremuri de efemera glorie sau acum, prin anonimii tineri super-dotati care evadeaza din lagarul vietii de roman, aflandu-si salvarea in "staff"-ul marilor companii si universitati din Occident. Asa privite lucrurile, rezultatele negocierilor cu FMI au prea putina importanta.

Ma amuza trist lamentarile apocaliptico-profetice ale Opozitiei, care, cu o jumatate de gura, tipa despre haosul produs de incompetenta Guvernului si cu cealalta jumatate se lauda ca detine "piatra filosofala" a reformei finale care, odata atinsa de ranile adanci provocate in trupul economiei romanesti de jaful ultimilor douazeci de ani, va aduce vindecarea si va transforma tara in Paradis.

Au uitat liderii partidelor de Opozitie ca au condus tara, au format guverne si ca sunt coautori ai dezastrului. Ma face sa am mila ca pentru un bolnav, comportamentul de slujitor optimist, parca vag afectat de un fel de "autism politic", manifestat de domnul prim-ministru care e gata sa declare senin ca pamantul este cubic, daca "seful" ii va cere.

Ma cutremura echilibrul cinic din discursurile domnului presedinte Traian Basescu, omul care conduce de fapt Romania si care ne imparte in "moguli buni" si "moguli rai", in "baieti destepti" si "baieti cuminti" sau cum s-or fi numind afaceristii pe care-i prefera presedintele. Caut sa alung sentimentul de scarba pentru ca este crestineste sa-ti fie doar mila de niste bolnavi.

Ce ne lipseste? Ne lipseste un sistem de valori spirituale inalte, nobile si asumate in fiecare clipa a vietii noastre. Un neam in care boierii si-au facut din tarani partas ai jefuirii tarii nu are alt sfarsit decat prabusirea totala.

Din primele clipe ale epocii post-decembriste, romanul de rand a fost educat in spiritul compromisului, al spagii si sarutarii mainii stapanului care-i ingaduie sa fure un sac, doi de porumb de pe mosie si care, de sarbatori, il cinsteste cu un clondir de vin.

"Nu ne vindem tara!" au strigat in 1990 masele muncitoresti, dibaci manipulate de ex-activistii PCR cocotati la conducerea statului. Nu ne-am vandut tara, am acceptat salarii indexate, sporuri, prime, somaj tehnic, plati compensatorii etc., adica bani fara acoperire in munca si am uitat sa privim in jurul nostru si spre viitor.

"Tovarasii" transformati peste noapte in "capitalisti democrati" au cumparat si vandut tara pentru cei 30 de arginti cu care si-au umplut buzunarele. "Noi muncim, noi nu gandim!" strigau cu ura proletarii veniti sa bata cu rangile pe studentii protestatari din Piata Universitatii, singura zona cu adevarat libera de comunism din istoria acestor douazeci de ani de falsa democratie.

Au gandit altii in locul lor si-al nostru si iata unde am ajuns! Am compromis viitorul urmasilor nostri care vor avea de ales doar intre doua optiuni: fie vor munci sa plateasca datoriile enorme pe care noi toti - politicieni, afaceristi, cetateni de rand - le-am facut, fie mult mai probabil, vor parasi tara.

La recensamantul din 2002, aproximativ 95% dintre romani s-au declarat a fi crestini. Unde este crestinismul nostru? Daca privim spre Europa, observam ca prosperitatea unor tari precum Germania, Marea Britanie, Norvegia, Danemarca sau Olanda a fost cauzata, in istorie, de implementarea valorilor Crestinismului Reformat, tot asa cum prestigiul imperial al Spaniei, Italiei sau Portugaliei a fost sustinut de Catolicism.

Uniunea Europeana, chiar daca nu recunoaste explicit, isi intemeiaza o parte din valori pe perceptele Crestinismului universal.

Romanii traiesc insa intr-o nociva "dedublare": crestini la recensamant sau la procesiunile pe la sfintele moaste si pagani in restul timpului. O stare de fapt la care trebuie sa meditam... si o ipocrizie pe care deja o platim foarte scump.

