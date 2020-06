Romascanu: PSD va depune la Parlament o motiune simpla pe Sanatate, la adresa ministrului Nelu Tataru

Ziare.

com

"Dansul, din nefericire, nu a reusit sa gestioneze asa cum se astepta toata lumea aceasta pandemie, dincolo de toate declaratiile extrem de, cum sa spunem, festiviste ale Guvernului. Din pacate, suntem in acest moment pe locul intai in Europa Centrala si de Est la decese la milionul de locuitori. Testele sunt insignifiante ca numar. Nu stim nici pana in ziua de astazi cate persoane au fost testate, aflam doar numarul testelor procesate si, poate fi doar o coincidenta, dar ne indoim de acest lucru, pe masura ce se apropie decizia privind starea de alerta, brusc vedem ca numarul imbolnavirilor creste, dar si numarul testelor a crescut, desi se spunea, atunci cand aveam trei, patru, cinci mii de teste pe zi, ca nu exista personal pentru a procesa si a face mai multe teste. Brusc avem 10.000, 11.000,12.000 de teste facute", a afirmat Romascanu, intr-o conferinta de presa.El a acuzat o abordare "heirupista" a guvernantilor in privinta spitalelor care, "majoritatea," au fost declarate spitale de suport COVID, in detrimentul bolnavilor cronici."In consecinta, bolnavii cronici au fost tinuti la cozi imense sau multi dintre ei nu au putut fi primiti in unitatile spitalicesti care, conform declaratiilor managerilor de spitale, sunt goale in acest moment. Ce s-a intamplat? Exista un studiu facut in Marea Britanie, confirmat si de Asociatia pacientilor oncologici din Romania, care spune ca pe perioada pandemiei, datorita acestei abordari inguste, numarul deceslor din cauza bolilor oncologice s-a triplat. Exista, de asemenea, informatii in spatiul public cum ca numarul deceselor din cauza bolilor cardiovasculare s-a dublat. Este imperios necesar si somam Guvernul Orban si pe ministrul Tataru sa deschida spitalele pentru toti pacientii cronici", a subliniat Lucian Romascanu.El a sustinut, totodata, ca guvernantii "nu testeaza din motive care devin din ce in ce mai clar politice, pentru a putea jongla cu cifrele"."Cine a vrut sa testeze in masa, cum este cazul Primariei Capitalei si al doamnei primar general, Gabriela Firea , au fost opriti sa o faca. Speram ca acest lucru sa se opreasca cat de curand, iar testarea in masa a oamenilor pentru a sti ceea ce avem de facut pe mai departe sa porneasca de indata. Iarasi, avem obligativitatea purtarii mastii, dar mastile catre cei nevoiasi nu au fost distribuite inca, dar avem pe masa o achizitie de 100 de milioane de masti, aproximativ 40 de milioane de euro, achizitie directa. Lucrurile acestea trebuie sa inceteze!", a completat Romascanu.