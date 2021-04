Secretarul Comisiei Juridice, despre cercetarea unor magistrati pentru opinii exprimate pe Facebook: "Atat CEDO, cat si Comisia de la Venetia incurajeaza magistratii sa critice derapajele din sistem"

"Sa ceri tu, sef al Inspectiei Judiciare, mentinut in functie de Tudorel Toader (prin Ordonanta de Urgenta), CSM-ului sa suspende din magistratura fix acei judecatori si procurori care au contestat la CJUE legalitatea infiintarii Sectiei Speciale si prelungirea mandatului tau, pentru niste comentarii pe Facebook, este pur si simplu ciudat", a scris Bacanu, pe Facebook.Deputatul PNL a mai spus ca "asta arata cat de putin pret pun unii oameni din sistemul judiciar pe libertatea de exprimare din profesie". "Amintesc ca atat CEDO cat si Comisia de la Venetia incurajeaza magistratii sa critice derapajele din sistem; genul acesta de critici sunt utile intr-o societate democratica, aduc progres si nu reprezinta o incalcare a obligatiei de rezerva. Vedem, in definitiv, cat de importanta este desfiintarea Sectiei Speciale si reforma Inspectiei Judiciare", a scris Bacanu pe Facebook.Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) si Asociatia Initiativa pentru Justitie au lansat un atac dur la adresa sefului Inspectiei Judiciare , Lucian Netejoru, cerandu-i acestuia demisia de onoare pentru ca a dispus cercetarea disciplinara "fata de mai multi colegi judecatori pentru indrazneala de a-si exprima in mod liber parerile pe un grup de Facebook care avea caracter privat". Reamintim, Inspectia Judiciara propune sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) suspendarea a trei judecatori sub pretextul ca ar fi adus atingere prestigiului justitiei si ca au facut politica pe un grup al magistratilor de pe Facebook.Doi dintre cei trei judecatori au sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), instanta care se va pronunte pe 18 mai pe legalitatea infiintarii Sectiei Speciale, a legalitatii desemnarii prin OUG a interimatului Inspectiei Judiciare si pe obligativitatea recomandarilor din mecanismul de cooperare si verificare (MCV), potrivit Radio Europa Libera.