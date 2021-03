Scandal pe legea "Kurzarbeit" in Parlament. Solomon (PSD): "Tinde sa devina canci-arbeit". Alexandru (PNL): "PSD vrea sa va trimita in somaj"

Ce prevede legea care permite reducerea programului de munca

Programul prevede ca angajatii raman cu mai putin bani, dar au locul de munca asigurat chiar daca activitatea firmei se reduce drastic. De asemenea, angajatorii trebuie sa obtina acordul scris al reprezentantului salariatilor pentru aceasta reducere de program si, implicit, de venituri.Potrivit Digi 24 , dezbaterea proiectului s-a lasat si cu replici acide intre putere si opozitie . Desi PSD a criticat vehement proiectul, in cele din urma a votat "pentru". Nu a fost niciun vot impotriva, ci doar 30 de abtineri. deputat PSD: "Am legiferat in interesul angajatorului si mai putin in interesul oamenilor, iar Kurzarbeit-ul tinde sa devina de astazi canci-arbeit. Daca aveti probleme de traducere, va ajuta domnul Gant si domnul Manea". Violeta Alexandru - deputat PNL : "Ce vrea PSD, dragi romani, este sa va trimita in somaj, sa nu mai aveti locuri de munca, sa vi se intrerupa contractele... Va rog sa-mi permiteti sa termin! Circ stiti sa faceti, sa salvati locurile de munca - mai putin! Nu veniti cu fakenews, cititi, documentati si vedeti ce s-a intamplat in toata Europa! Toate guvernele s-au mobilizat pentru pastrarea locurilor de munca".Proiectul de lege este pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca."Art.1. - (1) Prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca", arata un amendament admis din raportul comisiei de munca la proiectul de lege adoptat de Camera."S-a constatat ca in perioada starii de alerta/urgenta datorata epidemiei de COVID-19, activitatile entitatilor economice, organizate in conditiile legii, au fost reduse cu mai mult de 50%. Din aceasta cauza, pentru a mentine totusi contactul fortei de munca cu angajatorii, precum si faptul ca alte state au flexibilizat aceasta masura chiar pana la 100%, apreciem ca este necesara extinderea masurii de reducere a activitatii de la 50% pana la cel mult 80%", arata motivarea amendamentului.Senatul a adoptat pe 1 februarie proiectul de lege, in calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Astfel, legea merge la promulgare.