Un nou scandal intern in PNL. Alina Gorghiu cere demiterea de urgenta a inspectoarei scolare acuzate ca a inscris elevi in partid

"Inspectorul scolar general al judetului Arges trebuie demis de urgenta pentru ca a dus politicul in scoala si elevii in politica, uzand de pozitia sa! Singura politica pe care trebuia sa o faca era cea a educatiei!Sper ca situatia de la Arges este unica la nivel national si va fi rapid solutionata. Cand interesele politice surclaseaza atributiile unei functii publice, cand un inspector scolar general obliga profesorii sa voteze in functie de simpatiile sale si cand elevii devin in mana sa masa de manevra, solutia este una singura: demiterea", a scris Alina Gorghiu, pe Facebook.Inspectorul scolar general al judetului Arges, Elena Liliana Murgulet, este acuzata ca, pentru a asigura victoria unui anume lider la PNL Pitesti, "a inscris elevi de liceu in partid, desi conform convocatorului, drept de vot au doar membri cotizanti pana la 31 decembrie"."Acuzatia de falsificare a convocatorului este grava, insa atunci cand elevii devin instrumente in bataliile politice interne, cu sprijin de la sefa liberala a invatamantului argesean, se impun masuri radicale de urgenta", a mai scris Gorghiu, pe Facebook .