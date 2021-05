Deputatul PSD Mihai Fifor, dupa ceremoniile de Ziua Europei de la Arad "Domnul prefect uita iar ca Aradul are si parlamentari alesi"

"Am crezut ca modul de organizarea a ceremoniei de celebrare a Zilei Veteranilor de Razboi de la Arad a fost doar o eroare de management si cooperare institutionala din partea noului prefect de Arad, domnul Toth Csaba. Pentru ca altfel nu gasesc nicio explicatie plauzibila la omisiunea de a invita la ceremonie parlamentarii de Arad. Unul dintre ei chiar fost ministru al Apararii Nationale si actualmente vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, Ordine publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor", a scris, duminica, pe Facebook , Mihai Fifor.Acesta acuza, insa, ca situatia s-a repetat de Ziua Europei."Astazi, domnul Toth recidiveaza si, la ceremonia prilejuita de marcarea Zilei Europei, uita iar ca Aradul are si parlamentari alesi, nu doar Primarie si Consiliu Judetean. Profit de ocazie pentru a-i sugera domnului prefect Toth sa studieze Legea ceremonialului militar.Ar afla, de pilda, care e ordinea de precadere la depunerea de coroane. Si de aici ar afla ca in Romania mai exista, inca, si Parlament. Ca ii place sau nu domniei-sale acest lucru, conteaza mai putin. Treaba domnului Toth Csaba e sa respecte legea si protocolul impus de astfel de manifestari. In rest, sa auzim numai de bine, domnule prefect! Sperasem ca lucrurile pot fi altfel in Prefectura dupa plecare sinistrului personaj Stoian de acolo. Dar la oameni noi, naravuri vechi, bag seama....", a mai scris Fifor.