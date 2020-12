Scandalul parlamentarilor AUR implicati in reprimarea Revolutiei din '89. George Simion anunta ca renunta la unul dintre ei, insa pe celalalt il considera "valoros"

Anuntul lui Simion vine dupa ce Societatea Timisoara a transmis miercuri, 16 decembrie, un manifest impotriva intentiei liderului Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei de la Timisoara. Reprezentantii societatii arata ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei - Francisc Toba si Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR, iar fara a se dezice de ei si fara a le cere demisia, Simion nu va putea participa la manifestari.George Simion a ignorat mesajele venite dinspre societatea civila si a luat parte la eveniment, dar a fost huiduit de mai multi timisoreni, printre care si revolutionari.Sambata, 19 decembrie, George Simion a revenit, pe pagina sa de Facebook , si a anuntat: "Avem cazul Francisc Toba, in care avam suspiciuni.Suntem in zilele Revolutiei, pe care noi le comemoram. De aceea, am luat decizia de a nu valida mandatul colonelului Francisc Toba si de a nu intra, prin intermediul AUR, acest domn in Parlamentul Romaniei. E o decizie grea, care s-ar putea sa ne afecteze".In schimb, George Simion a subliniat ca generalul Nicolae Roman este un "om valoros", iar AUR il va pastra pe listele pentru Parlament, desi Roman a atras critici puternice din partea societatii civile, fiind acuzat tot de reprimarea Revolutiei din 1989.