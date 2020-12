Senatoarea Diana Sosoaca (AUR), scenariu halucinant: "Se pregateste infectarea si internarea mea cu forta"

Avocata Sosoaca, parlamentar AUR, este printre persoanele care s-au aratat categoric impotriva purtarii mastii. Reamintim ca Sosoaca nu a respectat regulile impotriva pandemiei nici zilele trecute, cand a mers alaturi de delegatia AUR la consultarile de la Cotroceni, cu presedintele Iohannis, pe tema formarii viitorului guvern "Cinci persoane, din cinci directii diferite mi-au spus sa fiu atenta, mai ales copiii mei, pentru ca se pregateste infectarea mea si a familiei mele cu ceva ce ar semana cu SARS-COV-2, dar nu va fi SARS-CoV-2.Va spun un lucru, daca mi se va intampla ceva sau daca familia mea va fi internata in spital, probabil cu forta, pentru ca eu in spital nu ma voi interna si nici nu accept, nici copiii mei si nici sotul meu si nimeni din familia mea sa fie internat, deci daca vreodata auziti ca as fi internata in spital sau ca as avea Covid sa nu credeti asa ceva, este foarte clar ca se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru ca vor avea viata grea cu mine in Parlament si lor le trebuie exemplu pentru cei care au militat impotriva Covidului si a masurilor", a precizat Diana Sosoaca, pe pagina ei de Facebook, conform adevarul.ro Conform senatoarei AUR, "daca veti auzi ca sunt internata in spital de covid, este o minciuna. Se pregateste internarea mea, nu stiu cum, vor fi in stare de orice".