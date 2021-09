Un senator PNL se delimitează de Guvernul Cîțu: „Blatul cu PSD a pus capacul”

Este primul an fără un proiect naţional de investiţii, Programul Anghel Saligny ar putea produce efecte abia anul viitor;

Deşi au promis de anul trecut, planul de reorganizare al CEO nu este avizat nici acum, vulnerabilizând Gorjul peste măsură;

Planul de Tranziţie Justă trebuia lansat în această toamnă, acum ne spun că va fi negociat abia în primăvara anului viitor;

Din cauza campaniei interne, programele începute de guvernul Orban au fost suspendate;

Finanţarea proiectelor aflate pe lista sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii a fost blocată.

”Sunt profund întristat când văd că şansa de dezvoltare a României este aruncată la gunoi cu atâta imaturitate. Ei au primit cadou un Guvern, o majoritate parlamentară stabilă şi o echipă liberală, unită în jurul unui program de guvernare. Au distrus tot, iar blatul cu PSD a pus capacul”, scrie senatorul liberal de Gorj.Ion Iordache afirmă, de asemenea, că, în loc să arate lumii ce poate echipa liberală, ”în goana lor după putere, au călcat totul în picioare”.”Nu pot accepta să fiu asociat cu asemenea politică distructivă! Mie îmi place să construiesc, să am satisfacţia lucrului bine făcut şi să arăt oamenilor că se poate! Succesul, banii şi funcţiile nu mi-au luat minţile cum văd că se întâmplă la unii dintre colegi! Guvernarea a eşuat, nu poţi susţine că economia duduie când preţurile au explodat iar la veniturile oamenilor nu s-a adăugat nimic”, a mai scris senatorul.Liberalul vorbeşte despre un an pierdut şi anunţă că această echipă i-a pierdut complet încrederea.Senatorul explică şi care sunt motivele pentru care nu mai are încrdere în echipa guvernamentală:”Realitatea este că românii, gorjenii, nu o duc bine deloc! Datoria mea faţă de oamenii care m-au votat este să fiu corect, să spun lucrurilor pe nume şi să pun umărul la treabă! Cred că şi colegii mei, îmbătaţi acum cu apă rece, au şansa să îndrepte greşelile din ultima perioadă şi să pună pe primul loc oamenii, nu lupta politică”, a mai scis senatorul.