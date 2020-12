Senatorul UDMR Cseke Attila anunta ca neacceptarea traseistilor va fi inclusa in acordul viitoarei coalitii de guvernare

"In continuarea discutiilor de ieri intre PNL USR PLUS si UDMR pentru formarea unei majoritati in Parlament, la initiativa UDMR s-a convenit un principiu important, sanatos pentru functionarea unei coalitii, dar si pentru functionarea democratiei pana la urma - si anume aceea ca sa includem in acordul de coalitie neacceptarea de catre cele trei formatiuni a traseismului politic. Mai exact, niciuna dintre formatiuni nu va accepta sa primeasca parlamentari din alte partide care nu au intrat pe lista acestor trei partide - evident, fiecare pentru fiecare raspunde. Acest flagel al traseismului politic a fost prezent de la inceputul anilor '90 si a cauzat foarte mult rau pentru ca nu numai ca mareste puterea sau importanta unei formatiuni politice parlamentare in mod imoral si artificial, dar si distorsioneaza vointa electorala - si acest lucru este poate cel mai important. E important ca aceste trei formatiuni politice sunt de acord ca neacceptarea traseismului politic sa se regaseasca in acordul de coalitie", a explicat Cseke Attila.In ceea ce priveste consultarile care vor avea loc luni la Palatul Cotroceni, UDMR va decide luni dimineata, intr-o sedinta a conducerii, mandatul cu care se va prezenta la discutii, in conditiile in care la negocierile de pana acum dintre cele trei formatiuni nu s-a stabilit un candidat de premier "In ceea ce priveste consultarile de luni ale presedintelui republicii cu formatiunile politice care vor avea grupuri parlamentare in viitorul Parlament, nu s-a putut conveni asupra unui candidat unic de prim-ministru. PNL si USR PLUS vor merge la consultari, din ceea ce a reiesit din aceasta discutie, cu candidat propriu de prim-ministru, iar UDMR in acest context va decide maine dimineata, in Consiliul Permanent al UDMR, mandatul pe care il vor avea cei care vor reprezenta UDMR la aceste consultari la ora 15,00 cu presedintele Klaus Iohannis. Legat de acest subiect, vom decide punctul nostru de vedere si mandatul conducerii UDMR maine dimineata", a precizat senatorul UDMR.