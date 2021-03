Diana Sosoaca, spectacol ieftin la Antena 3. Senatoarea a defilat cu un tricou pe care era scris un mesaj adresat lui Florin Citu

Conform parlamentarului, mesajul are legatura cu o declararatie a premierului Florin Citu , care a spus, zilele trecute, ca cei care sunt impotriva campaniei de vaccinare au un comportament terorist."Domnul Citu ne-a facut teroristi. Atata timp cat cei care lupta pentru drepturile si libertatile cetatenesti, militam pentru respectarea Constitutiei Romaniei.Atata timp cat militez pentru respectarea legii pacientului, iar domnul Citu ne face pe toti teroristi, pentru ca luptam impotriva mastii, a vaccinarii obligatorii. Eu imi asum, sunt unicul senator terorist din Parlamentul Romaniei", a spus Diana Sosoaca.La finele saptamanii trecute, premierul Florin Citu a criticat campania impotriva vaccinarii si a regulilor sanitare, sustinand: "In Romania de un an exista o campanie impotriva acestor actiuni ale guvernului. Exista o campanie impotriva mastilor, exista o campanie impotriva vaccinarii.Din punctul meu de vedere aceste actiuni sunt similare cu actiunile unor teroristi, pentru ca a zadarnici aceste actiuni ale guvernului, care au ca obiectiv imbunatatirea sanatatii tuturor romanilor este o actiune care incearca sa submineze autoritatea statului fara date".