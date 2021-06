Sotia unui primar care si-a pierdut mandatul dupa ce a fost declarat incompatibil a fost aleasa primar in locul sotului sau

In urma numararii voturilor din toate cele cinci sectii de votare amenajate la Slatioara, Valcea, candidata PSD a castigat detasat in fiecare sectie de votare.Daniela Camelia Romcescu, angajata a Primariei Slatioara, este sotia fostului edil Sorin Romcescu, care a pierdut fotoliul de primar pe motiv de incompatibilitate.Conform Agentiei Nationale de Integritate, Sorin Romcescu s-a aflat in stare de incompatibilitate, intrucat a detinut simultan cu functia de primar si functia de administrator in cadrul S.C Sorana S.R.L (in perioada 20 iunie 2012 - 07 martie 2016), respectiv, calitatea de Persoana Fizica Autorizata in cadrul "Romcescu Cristian Persoana Fizica Autorizata" (in perioada 20 iunie 2012 - 08 martie 2016).Pentru ca nu a mai putut candida, fostul primar si-a sustinut sotia pentru functia administrativa."Am fost primarul localitatii noastre din anul 2008 si numai impreuna cu dumneavoastra, Slatioara a intrat intr-un amplu proces de dezvoltare prin atragerea de fonduri europene, guvernamentale, cofinantari de la CJ si buget local. Acest lucru nu puteam sa-l realizez fara Consiliul Local si echipa din primarie, privind intocmirea documentatiilor proiectelor, finantarea lor si ducerea lor la indeplinire. (...)Oferta PSD pentru perioada urmatoare este una de continuare a proiectelor aflate in derulare si a proiectelor depuse pentru finantare si identificarea altor proiecte in functie de ghidurile de finantare. Acest lucru sunt convins ca va fi dus la indeplinire de catre Daniela Camelia Romcescu, candidatul nostru la functia de primar, datorita experientei pe care o are in administratie, impreuna cu Viceprimarul localitatii, Consiliul Local (8 PSD),Consiliul Judetean, Guvernul Romaniei si echipa din primarie", a scris fostul primar pe Facebook in ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile partiale.