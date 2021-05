Primarul Brasovului, Allen Coliban: "Urmeaza sa revolutionam modul in care se practica sportul in orasul nostru"

- deschiderea curtilor scolilor dupa ore

- modernizarea terenurilor de joaca existente si crearea de noi terenuri de joaca, respectiv terenuri de sport

- oferirea unui kit sportiv de calitate pentru profesorii din Municipiul Brasov

- dotarea scolilor cu echipament modern

- identificarea clara a tuturor terenurilor de sport din oras, facandu-le usor de gasit

- organizarea de competitii interscolare pentru elevi si profesori

- finantari nerambursabile pentru activitatile sportive

"Dupa cum multi stiti, sportul reprezinta o parte importanta din viata mea. Fie ca e vorba de schi, baschet sau curling. Cred ca sportul joaca un rol important in mentinerea sanatatii si dezvoltarea personala. Municipiul Brasov va investi, in acest an, 45.6 milioane de lei in sportul brasovean.Pe langa bani, vom avea un lucru care ne-a lipsit pana acum - o strategie. O strategie care sa ne spuna ca trebuie sa investim in elita noastra, dar sa si promovam sportul de masa. E timpul ca fiecare copil din Brasov sa aiba un loc in care sa faca sport si sa socializeze in siguranta", a anuntat primarul Coliban, pe pagina sa de Facebook Primarul a anuntat si care vor fi cateva dintre masurile pe care le are in vedere."Urmeaza sa revolutionam modul in care se practica sportul in orasul nostru, luand in calcul masuri precum:Suntem deschisi sa auzim opiniile tuturor brasovenilor pasionati de sport, va asteptam la dezbaterile publice care vor avea loc pe 13 mai, pe tema sportului de masa, si pe 17 mai, pe tema sportului de performanta", a mai aratat Allen Coliban.