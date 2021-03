Tensiuni majore intre PNL si USR dupa intrarea Timisoarei in carantina. Atacat de liderul liberalilor din Timis, Dominic Fritz reactioneaza cu acuze de cinism

Reactia dura a lui Fritz

Cum arata cifrele care au dus la carantinarea Timisoarei

Vicepresedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, presedintele CJ Timis, liberalul Alin Nica, a votat impotriva carantinarii Timisoarei, sustinand ca decizia a fost luata avandu-se in vedere doar factorul medical si ignorandu-se impactul economic.Totodata, Nica l-a acuzat pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, ca nu a luat suficiente masuri pentru a fi evitata carantinarea Timisoarei."Primarul a avut cadrul contextual si instrumentele si nu a facut nimic pentru a reduce rata de infectare, ba mai mult, a trecut sub tacere focarul de Covid de la Biroul de Urbanism, nu testeaza angajatii, nu are proceduri interne si a expus astfel populatia la infectare in 3 cazuri prezentate in presa: coada de la impozite, coada de la ghiseele de transport public si coada pentru autorizatii de vanzare a martisoarelor la o rata de peste 5 la mie.Digitalizarea este inexistenta, a fost mentionata doar in campania electorala, insa nu s-a intamplat nimic ca sa evitam aceste cozi din partea oamenilor care vor sa isi rezolve o problema pe linie de primarie. Cu parere de rau trebuie sa o spun, in Primaria Timisoara nu exista un sistem prin care sa se asigure continuitatea activitatii acelui serviciu de urbanism care este blocat prin imbolnavirea angajatilor", a afirmat Nica.Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a reactionat marti reclamand cinismul presedintelui PNL. "Intr-o miscare evident politicianista, Alin Nica a inceput sa ma atace ca sa uneasca factiunile din partid inainte de alegerile pentru sefia PNL Timis. Inteleg si accept ca asa functioneaza politica. Recunosc, insa, ca nu mi-as fi putut imagina cinismul cu care se joaca politic cu situatia periculoasa in care se afla Timisoara si judetul Timis", a aratat Fritz, potrivit caruia Nica "a lansat o salva de informatii trunchiate si acuzatii, unele de-a dreptul bizare".Primarul Timisoarei a mai spus ca lupta impotriva pandemiei a fost pasata in mare parte primariilor, iar in tot acest timp "presedintii de Consilii Judetene au timp sa orchestreze atacuri politice si sa faca campanie pentru alegeri interne"."In perioada in care spitalele sunt incarcate si timisorenii incearca sa-si organizeze viata intr-o carantina frustranta, PNL Timis pare sa aiba un singur tel: sa saboteze tot efortul timisorenilor si timisenilor de a iesi din aceasta situatie critica cu riscul de prelungire a carantinei.Nu folosesc aceasta strategie pentru ca le pasa de viata de zi cu zi a timisorenilor sau de timisenilor, ci ca sa ramana sau sa revina la butoane si la robinete de bani publici, atacandu-i pe cei care incearca sa faca curat dupa haosul lasat in urma.PNL Timisoara inca nu s-a decis daca vrea sa fie in opozitie sau la guvernare. Eu sunt decis sa fac ce trebuie si ce pot pentru timisoreni", a aratat Fritz.Decizia de carantinare a Timisoarei a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, cu majoritate de voturi, dupa ce rata de infectare a ajuns in oras la 7,49. In luna noiembrie, Timisoara a avut o rata mai mare, de 8,3 la mia de locuitori. Cu toate acestea, in luna noiembrie nu a fost necesara carantina.O analiza "Adevarul" , realizata pe baza cifrelor oficiale, arata ca in noiembrie 2020, la un numar similar de teste, rata de pozitivare era de 17.02, in timp ce la instituirea carantinei, rata de pozitivare a fost de 15,37 la suta. Practic, in luna noiembrie, la 100 de teste, 17 erau pozitive, in timp ce in februarie, din 100 de teste, 15 sunt pozitive.Aceeasi analiza mai arata ca numarul pacientilor din spitale era in luna noiembrie mai mic, la fel ca numarul deceselor. Capitolul la care Timisul sta mai rau in martie decat in noiembrie este numarul pacientilor internati la ATI. Potrivit sursei amintite, medicii Dorel Sandesc si Virgil Musta au expicat ca situatia din spitalele din Timis este foarte grava, fiind foarte multi pacienti cu forme grave ale bolii care nu au loc in sectiile ATI."Nu putem spune decat ca suntem in valul trei. Nu am avut o situatie atat de grava niciodata. Sunt multi bolnavi grav care nu sunt in ATI, dar asteapta pe alte sectii. La noi, suntem intr-una din cele mai critice situatii pentru ca la inceput aveam deficit de paturi, dar nu aveam atatea paturi. Acum, am extins numarul de paturi si toate sunt ocupate cu cazuri critice. Este intr-adevar o situatie critica, evidenta. Marea problema este daca trendul va creste", a declarat medicul Dorel Sandesc pentru "Adevarul".