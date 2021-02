Theodor Stolojan sustine ca sporurile aberante trebuie eliminate "astazi": "Spor de confidentiale, cand slujba ta asta-ti cere: sa-ti tii gura?"

"Eu le-am spus si o sa le mai spun la colegii mei: sunt sporuri care trebuiau eliminate astazi, nu maine. Astazi. Spor de confidentiale, cand slujba ta, sa zicem, de judecator, de procuror, de militar, de politist sau stiu eu cine mai primesc asemenea sporuri de confidentialitate asta-ti cere: sa-ti tii gura? Si as inlocui sporul cu confidentialitate cu masuri sanctionatorii severe daca incalci aceasta cerinta a muncii tale. Nu mai vorbesc de, iata, spor de doctorat.Hai sa fim foarte clari aici: exista cerinte de munca ale jobului, pentru profesori universitari, conferentiari, rectori, cercetatori la care slujba lor le cere sa-si dea doctoratul, sa se perfectioneze, sa fie creativi. Restul, care vor sa-si faca doctorate, sigur ca nu-i opreste nimeni, dar nu ma apuc sa dau spor de doctorat. Si sunt multe asemenea sporuri care puteau fi oprite fara niciun fel de prea multa gandire. Ele sunt consecinta politicianismului abuziv din Romania si presiunii sindicale", a declarat Theodor Stolojan la Digi 24.Acesta a precizat ca, pe de alta parte, exista "sporuri care trebuie gandite", cum ar fi sporul de conditii vatamatoare. El a dat exemplul sporului de tunel de care beneficiaza majoritatea salariatilor din Metrorex, desi doar unii dintre acesti beneficiari lucreaza in tunel.Fostul prim ministru crede ca nicio formatiune aflata la guvernare nu va mai proceda la taieri din salariile bugetarilor sau din pensii."Niciun partid politic in Romania nu va mai taia salarii si pensii dupa experienta Partidului Democrat Liberal. Ar trebui sa fii asa, intr-o situatie cu totul catastrofala ca sa faci asa ceva. A invatat lectia, cred, fiecare partid si nu va mai face nimeni asa ceva", a adaugat Theodor Stolojan.