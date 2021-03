Traian Berbeceanu nu va mai fi prefect al Capitalei. Cine este Alin Stoica, avocatul propus de USR PLUS sa ii ia locul

"USR-PLUS intelege sa respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucuresteni ca principala forta politica in care acestia au incredere, reconfirmata la alegerile parlamentare, asigurand monitorizarea si sustinerea programului de guvernare si a reformelor si prin institutia Prefectului", arata un comunicat de presa al Aliantei.Conform sursei citate, presedintele PLUS Sector 6 Alin Stoica este de profesie avocat (absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti) si are experienta atat in ceea ce priveste interpretarea si aplicarea actelor normative, cat si a elaborarii acestora.Pentru o perioada de doi ani (2016 - 2018), a reprezentat societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic si Social - Comisia pentru relatii de munca, politica salariala, incluziune sociala si sanatate. Atributiile acestei comisii sunt de revizuire si avizare a tuturor proiectelor de legislatie in domeniu.In acelasi timp, de peste cinci ani, reprezinta organizatii patronale la nivel de industrie si la nivel national in unele dintre discutiile privind elaborarea de acte normative, atat la nivelul Guvernului, cat si la nivelul Parlamentului.Potrivit sursei mentionate, printre actele normative la modificarea sau elaborarea carora care a participat se numara si: - Codul Muncii; - Legea Dialogului Social; - Legea privind telemunca; - Legea privind ucenicia; - Ordonanta de urgenta privind munca cu timp redus (kurzarbeit).Alin Stoica este membru PLUS de la infiintarea partidului si a facut parte din Comisia de Integritate Nationala a Aliantei USR-PLUS pentru alegerile locale, contribuind la efortul de selectare a candidatilor comuni prin verificarea respectarii principiilor si valorilor promovate de Alianta USR-PLUS.Ca prefect , Alin Stoica isi propune un obiectiv-cheie si anume aplicarea la nivel local a programului guvernamental de profesionalizare si depolitizare in administratia publica."Voi pune accent, in aplicarea programului Guvernului la nivelul Bucurestiului, pe reforma administratiei. Avem nevoie ca de aer de profesionalizare si depolitizare daca vrem sa schimbam cu adevarat modul in care a functionat Romania pana acum. Imi propun o cooperare foarte buna cu toate organele administratiei publice locale, indiferent de culoarea politica, pentru ca interesul cetateanului este pe primul loc. Nu in ultimul rand, imbunatatirea sigurantei cetatenilor va fi un aspect-cheie al mandatului meu. Vom continua initiativele bune, deja incepute, si vom demara altele, doar dupa ce ne vom consulta cu toate partile implicate", a declarat Alin Stoica, potrivit comunicatului de presa al USR-PLUS.