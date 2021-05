Un asistent medical cere in scris sa ii fie restituita spaga data primarului pentru angajare

Sursa citata arata ca Irinel Cotojman a fost angajat in cadrul Primariei Albeni in anul 2018."Va rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit in mod direct sa-mi restituiti sumele de bani pe care le-ati cerut de-a lungul celor aproximativ trei ani de cand sunt angajat la UAT Albeni. Sumele pe care mi le datorati sunt urmatoarele:- 3.000 Euro pentru angajarea mea in data de 06-11-2018, orele 18,00, in locatia Campu Mare;- 1.000 de lei + 20 litri vin alb in data de 02-07-2019;- 500 de lei banii mei pe care i-ati pretins in schimbul semnarii actelor pentru sporul COVID-19;- Cat credeti de cuviinta dumneavoastra sa-mi dati pentru cele sase luni in care am muncit la vila d-voastra din Targu Jiu.Potrivit adevarul.ro, asistentul a anuntat ca o sa-si dea demisia pe loc in momentul in care o sa-si recupereze acesti bani.Aceeasi sursa arata ca Irinel Cotojman a depus si o plangere penala impotriva primarului Stan cu privire la spagile pe care le-ar fi dat. De asemenea, in spatul public au aparut o serie de inregistrari video in care primarul Stan recunoaste ca s-au dat bani pentru o angajare. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj nu a comunicat nimic in legatura cu acest dosar penal.