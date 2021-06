Un fost primar, condamnat pentru pornografie infantila, a fost reales. Si la alegerile din toamna a fost ales, dar nu i-a fost validat mandatul

Bogdan Davidescu, condamnat in anul 2019 intr-un dosar de pornografie infantila, a obtinut, conform datelor publicate de AEP, 844 de voturi in cele cinci sectii de votare din comuna Sotrile. Davidescu a candidat ca independent. Al doilea clasat, candidatul liberal Gabriel Brosteanu, a avut 702 voturi.Ceilalti doi candidati pentru Primaria Sotrile, Ionut Catalin Mosor ( AUR ) si Iulian Preda (PMP), se claseaza la distanta semnificativa de castigator, obtinand, primul cateva zeci de voturi, iar al doilea mai putin de 200 de voturi.Bogdan Davidescu a candidat independent, el fiind condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de pornografie infantila. La scrutinul din 27 septembrie a fost ales primar, insa instanta nu i-a validat mandatul, ca uramre a condamnarii.Prefectura Prahova a constatat incetarea de drept a mandatului sau de primar in luna ianuarie anului 2020. Ulterior, fostul edil a inceput sa lucreze din nou in primarie, fiind angajat consilier personal al viceprimarului care a preluat atributiile de primar.La momentul deciziei instantei de condamnare a lui Davidescu, PSD s-a delimitat public de acesta, insa partidul nu a avut candidat la alegerile de la Sotrile nici in toamna anului trecut si nici duminica, 27 iunie.Problemele cu justitia ale lui Bogdan Davidescu au inceput in toamna anului 2018, cand DIICOT a deschis pe numele sau un dosar vizand infractiuni de santaj, act sexual cu un minor si pornografie infantila."S-a retinut faptul ca, in perioada 2016-2017, suspectul a inceput o relatie de concubinaj cu o minora care la acea data avea varsta de aproximativ 13-14 ani, iar relatiile sexuale pe care le-a intretinut cu acesta au avut loc incepand cu varsta de 16 ani, in mod constant, victima fiind dependenta financiar si influentata de autoritatea suspectului. Intrucat persoana vatamata a refuzat sa mai continue respectiva relatie, suspectul a inceput sa o santajeze, amenintand-o ca va face publice mai multe imagini sau inregistrari de natura compromitatoare cu caracter pornografic, reprezentand-o pe minora, ori ca le va prezenta parintilor acesteia in cazul in care nu va continua relatia de concubinaj", aratat procurorii DIICOT in toamna lui 2018.