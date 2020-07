Un fost vicepresedinte al USR a demisionat. Raluca Amariei: Partidul se contamineaza cu metehnele formatiunilor vechi

Raluca Amariei, fost vicepresedinte al USR si lider al filialei Sibiu a partidului si-a anuntat demisia. "De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc", a scris Amariei pe Facebook , acuzand ca dialogul constructiv a fost inlocuit cu "cine nu e cu noi e impotriva noastra"."De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc. Am intrat in politica in 2016 impreuna cu alti oameni care nu mai facusera politica. (...) Dar de-atunci ceva s-a defectat in USR. Nu stiu ce mecanisme, ce miscari, ce jocuri, ce "agende" au facut ca partidul construit pe democratie , transparenta si meritocratie sa devina un fel de partid, unde se dicteaza si se voteaza pe o singura voce, unde dialogul constructiv a fost inlocuit cu "cine nu e cu noi e impotriva noastra" si unde vocile care denunta nereguli sau doar exprima public pareri personale sunt reduse la tacere ori, simplu, eliminate din partid", a scris pe Facebook Raluca Amariei, fost vicepresedinte national al USR si lider al filialei Sibiu a partidului.Aceasta acuza ca partidul, "in loc sa impuna un mod nou de a face politica, se contamineaza el insusi, incet-incet, cu metehnele partidelor vechi: demagogie, promovarea persoanelor obediente in dauna celor competente, marginalizarea si eliminarea vocilor disidente, fentarea democratiei interne prin "autobuze" cu membri care apar doar la alegeri, boicotarea consultarilor interne sau a mecanismelor de decizie statutare, folosirea sesizarilor ca instrument de eliminare a opozantilor in timp ce sesizarile la adresa apropiatilor conducerii sunt tinute fara termen la sertar, promovarea tacita a unor persoane cu probleme de integritate, ba chiar a unui extremist iresponsabil plantat direct in urechea presedintelui pe post de consilier "."Mai mult, am asistat la indepartarea de spiritul USR ca Uniune in care oameni cu convingeri doctrinare diferite puteau coexista si colabora in interesul comunitatii si al tarii. Inlocuirea acestui spirit cu iacobinismul radical, copierea unor forme fara fond din zona stangii occidentale si promovarea unor mesaje jignitoare la adresa majoritatii romanilor au adus USR, pe buna dreptate, eticheta de partid neomarxist, chiar daca se autointituleaza "de dreapta". Nu poti "moderniza" Romania negandu-i radacinile, identitatea nationala si valorile, desconsiderandu-i pe cei care te-au votat si pretinzand arogant ca-i educi", a mai scris Amariei.Aceasta a anuntat ca pleaca inaintea alegerilor pentru ca nu mai poate privi in ochi sustinatorii si sa le spuna ca USR este alternativa."Am decis sa plec, sa parasesc acest partid, care nu mai e nici pe departe partidul la a carui constructie am contribuit. De ce abia acum? Pentru ca se apropie alegerile, oamenii din jurul meu cauta o alternativa curata la clasa politica, iar eu nu mai pot sa le spun privindu-i in ochi, ca acum patru ani, ca USR ar putea fi aceea. Dragi prieteni, colegi, sustinatori din interiorul sau din afara partidului, va multumesc. Au fost 4 ani in care ati avut incredere in mine, in care v-am cerut sprijinul si mi l-ati acordat, mi-ati dat energie si am invatat multe de la voi. Va rog in continuare: nu renuntati la visul de a face bine (in) Romania", a mai scris Amariei.