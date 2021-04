USR PLUS insista pentru o guvernare fara Florin Citu premier. Deputatul Cristina Pruna: "Nu mai putem continua cu domnul Florin Citu"

Cristina Pruna sustine ca USR PLUS ramane tare pe pozitii si insista pentru o ramanere la guvernare fara Florin Citu premier. Intrebata daca la sedinta coalitiei de lunea viitoare, USR PLUS va cere ca Florin Citu sa plece, Cristina Pruna a spus: "Ramanem fermi pe pozitia pe care am anuntat-o ieri, care este o decizie a Birourilor Nationale Reunite USR PLUS, dupa o dezbatere si o cantarire a argumentelor foarte buna".Deputatul USR PLUS a mai declarat in interventia de la Digi24 ca pentru USR PLUS este de prima importanta discutia in coalitie.Intrebata daca USR PLUS ar fi totusi de acord sa continue cu Florin Citu premier cu conditia unei reformulari a acordului politic de coalitie, care sa statueze clar ce poate face premierul si ce nu, Cristina Pruna a spus ca nu se mai poate continua cu Florin Citu."Inca o data, ceea ce noi ne dorim este acea discutie in coalitie si consideram ca acela este punctul de la care pot fi luate niste decizii. Noi ne-am pronuntat. Din punctul nostru de vedere, nu mai putem continua cu dl. Florin Citu in calitate de premier", a spus Cristina Pruna.