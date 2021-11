Fost secretar de stat din guvernul Cioloș: „USR a greşit grav când a acceptat să intre la guvernare cu PNL. USR-iştii sunt ageamii”

Fostul secretar de stat în cabinetul Cioloş Valeriu Nicolae consideră că cei din USR au greşit când au acceptat să intre la guvernare alături de PNL, considerându-i pe aceştia ageamii, deoarece fiind începători în politică nu ştiu care sunt poziţiile strategice în ministere, în timp ce liberalii ştiu cum funcţionează mecanismele îmbogăţirii în politică.

Valeriu Ciolan Nicolae a afirmat, duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că a intuit sfârşitul coaliţiei dintre PNL şi USR.

“PNL este plin de oameni care fuseseră în PSD, oameni cu probleme penale, care ştiau cum funcţionează mecanismele îmbogăţirii în politică, erau foarte dornici să revină la controlul acestor mecanisme. Iar USR are un grup de susţinători destul de radicali, radicali într-un sens bun, adică oameni care îşi doresc aproape perfecţiunea şi evident faptul că PNL trebuia să-şi pună tot felul de oameni dubioşi în poziţii de conducere, am crezut că va duce la tensiuni în coaliţie şi la sfârşitul rapid al coaliţiei. Ca să nu mai vorbim de UDMR, care e un partid mai corupt, mai cinic decât oricare alt partid. (...) Dacă AUR ar veni la putere mâine, sunt convins că UDMR s-ar alia fără niciun fel de probleme cu AUR ca să stea la putere”, a explicat Valeriu Ciolan Nicolae.

Întrebat dacă USR a greşit când a acceptat să intre la guvernare cu PNL, activistul civic a răspuns: “Da, au greşit, au greşit grav fiindcă nu şi-au făcut nişte scenarii politice. Orice scenariu făcut, orice schemă logică nu avea cum să iasă bine. PNL nu are niciun fel de interes să promoveze USR. În plus, faptul că USR a decis, din punctul meu de vedere o decizie catastrofală, să preia Ministerul Sănătăţii în timpul pandemiei, aia e o greşeală groaznică. (...) USR-iştii sunt ageamii – ageamiu are un sens pozitiv, începători – nu ştiu exact care sunt poziţiile strategice în ministere, nu şi-au pus oameni în poziţiile alea mici, şef la institutul pentru viermii de mătase, funcţii deconcentrate care au mari puteri şi nici nu au preluat vreo agenţie naţională pe care puteau să o reformeze”.

El a precizat că a trecut prin toate declaraţiile de avere ale tuturor parlamentarilor şi o treime din ei sunt incompatibili din punctul de vedere al ANI.

El a fost întrebat şi care este procentul de impostură în partide.

“Cel mai mare e la PSD. Sunt un grup mai mare, facem o analiză foarte complexă, cred că undeva bine peste 60% din cei de la PSD sunt impostori, undeva probabil tot pe acolo la UDMR, PNL pe la 40%. Şi în USR ai câteva probleme, dar nu mai mult de 1 din 10. Partidul cel mai impostor e AUR, dacă ne uităm la CV-uri şi declaraţii de avere. Vrem primii 100 să terminăm analiza la sfârşitul lui noiembrie şi într-un an vrem să trecem prin tot Parlamentul, dar şi prin câteva ministere foarte importante”, a transmis Valeriu Ciolan Nicolae.