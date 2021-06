Vasile Dincu ia in calcul o guvernare PSD-PNL pana in 2024, dar "nu in conditiile de acum": "PSD nu va accepta sa fie a doua sau a patra roata de la caruta"

"Nu exclud o guvernare cu PNL pana in 2024, dar nu in conditiile de acum, sa fim tractati de locomotiva Citu sau de un alt premier liberal", a afirmat Dincu in interviu.Intrebat in legatura cu conditia ca PSD sa primeasca postul de premier, liderul social democrat a replicat: "Cred ca PSD nu va accepta sa fie a doua sau a patra roata de la caruta in aceasta situatie. Am vazut ca exista o mitologie dupa care PSD va inlocui USR in guvern . Acest lucru nu se va intampla cu siguranta. Avem si motive strategice."In ceea ce priveste optiunea pentru un guvern de uniune nationala, presedintele Consiliului National al PSD a afirmat ca nu crede ca PSD va sustine un astfel de guvern in alte conditii decat acelea in care "se reface cu totul aritmetica electorala, in sensul ca cei care au castigat alegerile primesc dreptul de a-si aduce un prim-ministru si de a face ei o majoritate".El a exclus si varianta unui premier tehnocrat, care sa conduca un guvern PSD - PNL, despre care a afirmat ca nu e "usor de acceptat", argumentand ca nu crede ca ar putea sa functioneze un asemenea guvern.Intrebat daca ar dori o colaborare mai stransa cu cei din PNL sau cu cei din USR PLUS , Vasile Dincu a raspuns: "Ambele partide se declara incompatibile cu PSD. Suntem la egala distanta de ambele partide. Nu avem o preferinta. Ii cunosc pe multi din conducerea USR PLUS. Cu unii am colaborat foarte bine in guvernul Ciolos."