Vicepreședintele USR PLUS Cluj-Napoca, fost ofițer SRI, a demisionat din partid: „USRPLUS a devenit un partid anti-NATO”

„Am așteptat Comitetului Politic, care a avut loc în acest weekend, că să văd dacă vor există modificări în Regulamentul de adeziune a membrilor USRPLUS ; modificări care mi-ar fi permis să-mi continui activitatea în partid, pentru care membrii USRPLUS Cluj-Napcoa m-au investit cu încrederea lor. N-a fost să fie!Drept urmare, voi părăsii acest partid pentru că în ultima perioada USRPLUS a devenit un partid anti-NATO, care disprețuiește oamenii ce lucrează în sistemul de apărare și pentru care interesul public este interesul găștii conducătoare”, a scris Mate, pe Facebook Fostul ofițer SRI a mai arătat că îi este foarte greu să își explice „de ce USRPLUS întoarce spatele oamenilor în uniformă care au servit România”.„Știți cu toții că am fost ofițer SRI, iar din anul 2016 am trecut în rezervă. SRI este parte a NATO, dar și a Clubului de la Berna, acele structuri care apară siguranță cetățenilor europeni și români și care garantează parcursul democratic, euro-atlantic al țării noastre.Activitatea ofițerilor SRI și a altora care fac parte din sistemul de apărare al României este pusă, prin angajamentele asumate, în slujba valorilor democratice, de apărare a statului de drept. Dacă oameni care au acest gen de carieră sunt indezirabili în acest partid, mă întreb care sunt de fapt valorile care ii animă pe liderii USRPLUS. Dacă partenerii NATO în România nu sunt doriți, atunci pe cine preferă liderii USRPLUS?”, a mai scris Mate, pe Facebook.Fostul vicepreședinte al USR PLUS Cluj-Napoca a mai arătat că încearcă să își imagineze ce fac miniștrii USRPLUS, când, în calitatea lor de demnitari ai statului român, primesc informări de la SRI. „Le aruncă la gunoi ca maculatură? Se fac că nu le primesc? Nu le citesc? Mai grav, le ignoră? Fiindcă dacă le iau în considerare, atunci dovedesc dau dovadă de o fățărnicie de cea mai joasă speță.Cum altcumva decât fățărnicie poate fi etichetat un comportament în care munca serviciului este eficientă, dar decidențîi îi disprețuiesc pe cei care o fac? Poate că, așa cum a comunicat deja public ministrul Năsui, sunt de preferat foștii colaboratori ai Securității.Prin atitudinea și comportamentul pe care le-au avut față de mine, dar și față de alți foști ofițeri SRI, SPP, DIPI sau din alte structuri ale sistemului de apărare, liderii USRPLUS se plasează în compania „selectă” a lui Liviu Dragnea , Șoșoacă și alte personaje care-și iau „lumina“ de la Est”, a mai arătat Lucian Mate în anunțul referitor la demisie