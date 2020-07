Victor Ponta: Pro Romania va avea candidat propriu in Bucuresti

"Daca esti un partid nou, nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale", a afirmat Ponta, precizand ca Pro Romania s-a straduit sa arate electoratului ca exista o alternativa si nu se poate "arunca in remorca unui partid". Ponta a afirmat ca Nicusor Dan si Gabriela Firea au calitati, dar "este foarte mult loc de altceva fata de cei doi candidati".Victor Ponta a fost intrebat, luni seara, la Digi 24, daca va candida la Primaria Capitalei si a raspuns: "Asta este un lucru pe care Pro Romania si aliatii sai il va anunta in 25 iulie - exact cine sunt cadidatii la fiecare sector, la consiliul general si in toata tara. Pot sa va spun cu siguranta, am luat decizia, candidam peste tot, incepand cu Bucurestiul, cu candidatii Pro Romania, lucru normal pana la urma daca vrei sa te afirmi. Daca esti un partid nou - am participat la doua alegeri, europarlamentare si prezidentiale - nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale"."E vorba despre faptul ca Pro Romania s-a format pentru ca nu ne-a placut ce s-a intamplat in PSD . Daca ne-am luptat sa aratam ca exista alternative, nu poti sa te arunci repede in remorca unui alt partid. E un lucru de foarte bun simt. Au calitati Nicusor Dan si Gabriela Firea, au si defecte, dar este foarte mult loc de altceva fata de cei doi candidati", a adaugat Victor Ponta.Liderul Pro Romania a afirmat ca partidul va avea propriiul candidat care "va veni cu niste proiecte si un tip de personalitate politica diferita de ce propune doamna Firea si domnul Nicusor Dan".Gabriela Firea este sustinuta de PSD, in timp ce Nicusor Dan este prezentat drept "candidatul unic al dreptei".