Primele pasaje din cartea Vioricai Dancila: "Eram la Scrovistea. Paul Stanescu si Liviu Dragnea mi-au cerut amnistia si gratierea"

"Eram urmarita"

Potrivit Digi 24 , Viorica Dancila vorbeste in cartea ce urmeaza sa fie publicata despre relatia cu Liviu Dragnea si despre momentul in care fostul presedinte al PSD i-a cerut sa dea amnistia si gratierea."Imi amintesc ca eram la Scrovistea cu sotul meu, cand au venit Paul Stanescu si Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia si gratierea, care urma sa fie introdusa de catre un secretar de stat, fara a trece prin toate serviciile pentru avizare", descrie Viorica Dancila momentul in care Liviu Drangea i-a cerut sa il salveze de la inchisoare.Viorica Dancila sustine ca desi a fost acuzata in partid ca nu a dat amnistia si gratierea, niciun ministru nu i-a pus documentul pe masa Guvernului."Eu nu am dat, in calitate de prim-ministru, ordonante pe justitie. Eu am crezut ca justitia nu trebuie sa depinda de politic si asta am spus-o de prima data. Multi m-au acuzat ca nu am dat amnistia si gratierea. Au spus ca am tradat. Insa, nu a fost niciun ministru care sa-mi puna un act juridic de genul acesta in sedinta de guvern ", mai spune Dancila.Potrivit sursei citate, Viorica Dancila spune in carte ca Liviu Dragnea avea un "deficit de incredere" si ca ea a fost inconjurata de "informatori"."Probabil Liviu Dragnea voia sa fie bine informat. Inaintea mea au fost dati jos doi premieri si gandeste-te ca pleca cu un deficit de incredere, iar din partea informatorilor nu cred ca a fost numai exces de zel, cred ca voiau sa arate cat de importanti si utili sunt in fata sefului (...) A fost foarte greu pentru mine ca eram urmarita.Liviu Dragnea avea oameni in jurul meu care il informau tot ceea ce se intampla in guvern", se destainuie Viorica Dancila, potrivit Digi 24.