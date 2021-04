Vlad Voiculescu, despre noile criterii de carantinare: "Nu traim intr-o noua realitate. Nivelul de testare devine unul dintre factorii principali"

"Bucurestiul NU se carantineaza de Pasti. S-au publicat noile criterii de carantinare a localitatilor. Nu traim intr-o noua realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce catre o recomandare de carantinare a unei localitati.Nivelul de testare Covid19 devine unul dintre factorii principali, alaturi de rata de incidenta si gradul de ocupare a paturilor din spitale si sectiile ATI. Se defineste de asemenea carantinarea zonala", a explicat Voiculescu, pe Facebook.Potrivit ministrului, "la fel ca pana acum, decizia de carantinare se ia pe baza mai multor factori, si nu automat". "Si nu, noile criterii nu duc la carantinarea Capitalei de Paste la fel cum nu duceau nici cele vechi. Niciuna dintre deciziile deja anuntate ale guvernului nu se schimba", a mai aratat Voiculescu.Ministerul Sanatatii a modificat ordinul care cuprinde criteriile pentru instituirea carantinei zonale, documentul fiind deja publicat in Monitorul Oficial. Pentru municipiile metropolitane cu peste 100.000 de locuitori se au in vedere sapte criterii, intre care numarul de teste, rata de pozitivare, incidenta, gradul de ocupare al paturilor, dar si trendul in ultimele 14 zile.Carantina zonala inceteaza in momentul in care rata de infectare scade sub 3 la mie. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan afirma ca noul ordin privind instituirea carantinei este "mai obiectiv", intrucat cuprinde criterii cuantificabile.Pe noua grila, Capitala ar trebui sa intre in carantina , insa Andreea Moldovan afirma ca acelasi punctaj s-ar fi obtinut si pe vechea grila. "Este o decizie complexa, care tine cont de mult mai multi factori", afirmat Andreea Moldovan. De asemenea, ministrul Vlad Voiculescu a afirmat ca municipiul Bucuresti nu se carantineaza si niciuna dintre deciziile deja anuntate ale Guvernului nu se modifica.