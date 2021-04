Vlad Voiculescu, despre "micile analize" facute in cele 100 de zile in care a fost viceprimar al Capitalei: "PNL si Nicusor Dan nu si-au tinut cuvantul"

Voiculescu afirma ca, timp de 100 de zile, nu a primit atributii si singurul lucru pe care l-a putut face au fost "mici analize". Voiculescu anunta ca nici in ziua de astazi viceprimarul Hoaria Tomescu nu are drept de semnatura si nu se poate ocupa de spitale, multe dintre acestea fiind in continuare conduse de catre manageri pusi de Gabriela Firea sau chiar Sorin Oprescu "Au trecut aproape 100 de zile de cand am fost ales (...) in care nu am primit atributii si nu am putut sa fac decat mici analize pe care as fi putut sa le fac stand acasa pe canapea, cautand pe internet. Asta este tot ce am putut sa fac in 100 de zile la Primarie, pentru ca PNL si Nicusor Dan nu si-au tinut cuvantul si nu si l-au tinut pana astazi, asta este adevarul adevarat", a declarat, duminica, la Pro TV Plus, Vlad Voiculescu , vorbind despre alegerile locale.Voiculescu sustine ca "viceprimarul Horia Tomescu, care este medic, inca nu are dreptul de semnatura pentru a se ocupa, printre altele, de spitalele din Bucuresti care au aceeasi conducere, de pe vremea doamnei Firea, a domnului Oprescu"."Sunt mandate aproape fara final, fara sfarsit", a adaugat Voiculescu.Acesta a precizat ca nu regreta plecarea la Ministerul Sanatatii."Am considerat ca a fost o decizie buna sa merg la Guvern, la Ministerul Sanatatii acolo unde puteam sa fac mai multe", a mai declarat Voiculescu.In decembrie 2020, Vlad Voiculescu a renuntat la functia de viceprimar al Capitalei pe care ar fi urmat sa o ocupe si a carei preluare a fost tergiversata din cauza unor contestatii in instanta.