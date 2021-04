Vlad Voiculescu se declara inca "socat" de demiterea sa: "Am fost unul dintre marii sustinatori ai domnului Citu. De la un punct incolo nu mi-a mai raspuns la telefon"

Cred ca trebuie sa mai treaca niste timp ca sa-mi dau seama de niste lucruri, eu sunt in continuare socat. Am fost unul dintre marii sustinatori ai domnului Citu (...) Nu pot sa contesc ca relatia si colaborarea nu a mers rau.Am avut o colaborare cel putin decenta, as spune chiar buna, pana la un moment dat. Nu-mi dau seama care au fost lucrurile, care au fost presiunile, care au fost argumentele care l-au adus aici. De la un punct incolo nu mi-a mai raspuns la telefon si pentru mine a fost o surpriza totala", a declarat, duminica, la Pro TV PLUS, Vlad Voiculescu Acesta a afirmat ca "trebuie sa existe un novel de incredere si de onestitate ca sa poti spune ca ceva este gresit".Fostul ministru al Sanatatii il acuza pe premier ca a luat decizii care tineau de sanatate fara consultate.Voiculescu afirma ca explicatiile pentru ce s-a intamplat merg de la "au fost presiuni pe care nu le inteleg, nu le cunosc, ori domnul Citu este un mincinos patentat"."Ministerul Sanatatii poate sa faca multe", a declarat Voiculescu, precizand, insa ca "Ministerul Sanatatii este in colaps, Ministerul Sanatatii nu este functional, are nevoie de restructurari masive, in asa fel incat sa functioneze".