Cine este noul sef al Corpului de Control al prim-ministrului. Judecatorul Silviu Barbu a servit si sub Traian Basescu

Conform CV-ului publicat pe profesionisti.juridice.ro, Barbu, in varsta de 50 de ani, a fost procuror civil si militar timp de 7 ani, director la Penitenciarul Codlea, consilier de Stat la Administratia Prezidentiala - Departamentul Constitutional Legislativ in perioada 2006 -2007, secretar general adjunct la MJ in 2012, diplomat insarcinat cu afaceri la Ambasada Romaniei din Zimbabwe si Malawi, a fost judecator la Curtea de Apel Brasov, iar din 2018 este judecator la Curtea de Apel Bucuresti.CV-ul invoca, la capitolul "Experienta profesionala", urmatoarele date pentru Silviu Gabriel Barbu:- 2018 - 2020: judecator Curtea de Apel Bucuresti- 2006 - 2018: judecator Curtea de Apel Brasov- 2016-2018: diplomat in serviciul extern al Romaniei, insarcinat cu afaceri la Ambasada Romaniei din Zimbabwe si Malawi- 2016: judecator detasat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental CJUE- 2012-2016: Inspector general al afacerilor externe - Ministerul Afacerilor Externe - director al Corpului de Control si Evaluare Diplomatica- 2000- prezent: cadru didactic universitar (in prezent conf.univ.dr.) - Facultatea de Drept a Universitatii Transilvania din Brasov (titular - cumul de functii); domeniul Drept public- 2012: Secretar general adjunct la Ministerul Justitiei - coordonator al A.N.P.- octombrie 2006 - decembrie 2010; din octombrie 2013: cadru didactic asociat Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept (drept public)- 2006-2007: Consilier de Stat Administratia Prezidentiala - Departamentul Constitutional Legislativ- 2002-2006: Directia Generala a Penitenciarelor, director al Penitenciarului Codlea- 2002-2004: expert national la Consiliul Europei (sesiuni) - doua comisii pentru politici in materie penala- 1995-2002: procuror civil si militar.Mai puteti citi: