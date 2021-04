Citu despre atacul lui Vlad Voiculescu: Sunt criticat in fiecare zi de opozitie. Se mai alatura o voce, atata tot! Nu va fi afectata guvernarea

"Nu vreau sa comentez declaratiiloe celor din opozitie . Opinii personale nu comentez. As vrea sa-i asigur pe romani ca guvernarea este solida, coalitia functioneaza, ieri a fost un prim pas important, am avut o sedinta de guvevrn in care lucrurile au mers foarte bine, nu am avut nicio problema. Mesajul pentru romani este ca Guvernul functioneza bine", a raspuns Citu, intrebat despre acuzatiile lui Voiculescu, care l-a numit primul epidemiolog al tarii.Intrebat cum comenteaza declaratia lui Vlad Voiculescu despre "epoca epoletilior", Citu a spus: "Sunt acuzatii pe care le aud in Parlament de foarte multe ori, dar de la opozitie".De asemenea, premierul a raspuns si afirmatiilor lui Vlad Voiculescu privind subraportarea deceselor COVID:"Aici trebuie clarififcat. Ii cer public vicepremierului Dan Barna , care a coordonat si coordoneaza activitatea Ministerului Sanatatii, sa ne spuna daca stia despre aceste lucuri si ce masuri a dispus", a raspuns Citu.Florin Citu a declarat, de asemenea, despre postul vacant de ministru al Sanatatii, ca functia ramane pentru cei de la USR PLUS dar ca el nu va numi chiar pe oricine vor propune."Locul ramane partenerilor nostri de coalitie si astept nominalizarea unui ministru cat mai curand. In protocolul coalitiei spune foarte clar ce asteptari avem de la un ministru, oricare ar fi acela. Eu am spus de fiecare data, caut 3 atribute la persoana pe care imi voi pune semnatura. Fara nepotisme, fara clientelisme, conflict de interese. Fara probleme penale. Si profesionalism. In functie de aceste trei criterii voi face nominalizarea", a declarat Florin Citu.