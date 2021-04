Premierul Citu, despre prezenta USR PLUS la sedinta de Guvern: "Un pas important in deblocarea situatiei politice"

"In sedinta de Guvern de azi, le-am multumit colegilor mei ca au gasit taria sa treaca peste decizia pe care au luat-o ieri si ca au inteles ca e mult mai important sa venim, sa rezolvam probleme importante pentru Romania. A fost mesajul meu pentru colegii mei si le multumesc din nou. Au facut un pas important in a debloca situatia in care suntem astazi", a afirmat premierul, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria Potrivit lui Citu, Romania trece printr-o perioada dificila si este importanta implicarea tuturor. "Romania trece printr-o perioada dificila si este important ca toti sa fim aici pentru romani", a subliniat el.Intrebat cum raspunde reprosului USR PLUS ca reprezentantii aliantei nu au fost anuntati in prealabil in legatura cu intentia de a-l revoca pe Vlad Voiculescu din functia de ministrul al Sanatatii, Florin Citu a afirmat ca il surprinde o astfel de abordare, deoarece liderii coalitiei guvernamentale au anuntat ca nu vor pune sub semnul intrebarii atributiile prim-ministrului."Ma surprinde putin abordarea. In sedinta de coalitie de luni a fost foarte clar, din punctul meu de vedere. S-au discutat atributiile constitutionale ale premierului. Aceste atributii sunt de a evalua si de a propune, atunci cand decide, revocarea, inlocuirea unui ministru. Nu am facut decat sa imi exercit atributiile constitutionale si in acea sedinta toti presedintii de partid au fost de acord ca acestea sunt atributiile premierului si nu vor contesta niciodata sau nu vor pune sub semnul intrebarii atributiile constitutionale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni. Asa am plecat in acea zi", a precizat Citu.Premierul Florin Citua mai declarat cu privire la pozitia USRPlus privind demiterea lui Vlad Voiculescu ca acestia din urma au fost de acord anterior ca remanierea unui ministru intra in atributiile constitutionale ale premierului. Acesta a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze si ca "guvernarea continua"