Cum revine puternic din urma "scenariul Ciuca" in negocierea guvernului de coalitie. "Ar obtine voturi chiar si de la opozitie. Nimeni nu il poate refuza"

"Si asa ne intoarcem la scenariul Ciuca, pe care nimeni nu il poate refuza (si care ar obtine chiar si de la opozitie voturi - cum sa voteze "patriotii" PSD si "suveranistii" AUR impotriva unui general care chiar a luptat sub drapel, in Irak?).Pentru ca premierul interimar bifeaza toate criteriile: e si un pic liberal, si un pic independent, si un pic tehnocrat", scrie Ovidiu Raetchi, pe pagina sa de Facebook Potrivit lui Raetchi, "relevante sunt acum calculele USR ". Florin Citu vine la masa negocierii cu oferta tip a PNL. Nicolae Ciuca ar putea impune o formula mai personalizata, bazata pe propriile compatibilitati. Teoretic, useristii ar putea obtine mai multe brese, pe ministere disputate politic, in varianta Ciuca. Dar, intuind asta, si Citu ar putea ceda in ultima clipa in cateva puncte cheie.E logic, in aceste conditii, ca USR sa nu se grabeasca. Are mai multe optiuni, presiunea nu apasa asupra sa, cunoaste cartile celuilalt jucator si stie ca greutatea sa in negociere e mai mare decat cea oferita de scorul electoral", a mai aratat Raetchi.Fostul deputat crede ca in aceste conditii, discutiile se vor prelungi semnificativ, iar "presedintele Iohannis ramane, in mod evident, principalul jucator - si cel care va impune varianta functionala finala".