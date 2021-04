Dan Barna sustine ca Florin Citu fusese informat despre posibila raportare gresita a deceselor COVID: "Premierul mi-a comunicat ca va analiza aceste informatii"

"Ii cer public lui Barna sa spuna daca stia despre aceste lucuri si ce masuri a dispus. Nu am fost informat in nicio sedinta de Guvern despre acest lucru", decalara premierul la Cluj.La scurt timp, Dan Barna i-a raspuns premierului Florin Citu printr-un mesaj postat pe Facebook in care ii transmite ca l-a informat despre posibile inadvertente in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19. Mai mult, liderul USRPLUS sustine ca premierul i-a transmis ca va analiza informatiile din aceasta nota."Ca urmare a solicitarii transmise public de premierul Florin Citu fac urmatoarele precizari: Am fost informat ieri, 15 aprilie, de echipa de la Ministerul Sanatatii ca verifica posibile inadvertente in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 in cele doua baze de date folosite de autoritati. Am solicitat imediat secretarulului de stat sa faca o nota de informare premierului Florin Citu, cu stadiul situatiei, pentru a putea decide masurile pe care le va considera necesare in calitate de ministru interimar al Sanatatii. Nota a fost transmisa conform nr. de inregistrare la cabinetul premierului ieri, 15 aprilie, la ora 11:05.Ulterior, in cadrul sedintei de Guvern de ieri i-am transmis premierului ca am fost informat ca este o situatie in analiza la Ministerul Sanatatii legata de metodologia privind inregistrarea deceselor de COVID-19 si ca am cerut sa-i fie trimisa si ca a primit o nota pe acest subiect. Premierul, ca ministru interimar al Sanatatii, mi-a comunicat ca va analiza aceste informatii", a scris Dan Barna pe Facebook.Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, intrebat despre afirmatiile privind nereguli in raportarea deceselor de COVID, ca ii cere public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sanatatii, sa spuna daca stia despre aceste lucruri si ce masuri a dispus.In prima reactie de dupa demiterea sa de miercuri, 14 aprilie, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu , spune ca sunt diferente intre decesele raportate si cele reale: "Am inceput o investigatie care arata diferente fundamentale intre ceea ce se raporteaza si datele reale.""O sa il rog pe dl ministru interimar, care ocupa functia de prim-ministru, sa revada metodologia facuta in guvernarea partidului domniei sale cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Nu as vrea sa arunc cu numere, pentru ca nu am reusit sa documentam. Investigatia pe care am inceput-o arata diferente fundamentale intre ceea ce se raporteaza si datele reale", a declarat Vlad Voiculescu intr-o conferinta de presa sustinuta vineri dimineata.