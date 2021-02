Adevarul despre "scaderea drastica" a bugetului pentru culte. In realitate, numai alocarea "de start" este cu 18 milioane de lei mai mare decat in 2019

Bugetul propus, in 2021, de trei ori mai mare fata de cel propus anul trecut

Legea bugetului, votata in sedinta de Guvern

IPS Teodosie: "Sunt ispitele celor care vor sa braveze, ca ingenuncheaza ei Biserica"

Ce spune Patriarhia Romana

Ce spune Biserica Catolica

SSC: Unitatile de cult beneficiaza, la cerere de sprijin financiar

Suma propusa pentru sustinerea cultelor religioase din Romania in acest an, prin intermediul bugetului de stat, este de 28 milioane lei, iar la prima vedere ar fi cu mult redusa decat in 2019. In realitate, anul trecut au fost alocati initial pentru Culte 10 milioane de lei, dar prin suplimentari repetate s-a ajuns la o bugetare totala de aproximativ 248 de milioane de lei.Conform unui comunicat transmis joi, 18 februarie, de catre Secretariatului de Stat pentru Culte, unitatile de cult beneficiaza de sprijin la cerere."In ceea ce priveste sprijinul financiar pentru construirea sau repararea lacasurilor de cult, acesta este reglementat de O.G. nr. 82/2001, conform careia unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania beneficiaza, la cerere, de sprijin financiar in limita prevederilor bugetare anuale.Dupa asigurarea creditelor bugetare necesare sprijinirii financiare a salarizarii personalului de cult, in functie de numarul de dosare de solicitare depuse de catre unitatile de cult, institutia noastra face demersuri pentru ca la rectificarile legii anuale a bugetului de stat sa fie suplimentate fondurilor pentru acest program de finantare.De exemplu, anul trecut, prin prevederile legii bugetului de stat, institutiei noastre i-a fost alocata la alcatuirea bugetului de stat suma de 10.000.000 lei pentru construirea sau repararea lacasurilor de cult.Ca urmare a demersurilor institutiei noastre, la rectificarile succesive ale legii bugetului de stat, bugetul institutiei noastre a fost suplimentat cu suma de 239.316.000 lei, suma care a permis acordarea de sprijin financiar tuturor solicitarilor complete depuse de unitatile de cult la Secretariatul de Stat pentru Culte pana in luna octombrie 2020", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Secretariatul de Stat al Cultelor Precizarea a fost facuta "avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la bugetul alocat Secretariatului de Stat pentru Culte in anul 2021 prin Proiectul legii bugetului de stat, aflat in consultare publica", conform SSC.Secretariatul de Stat pentru Culte a mai transmis ca, "de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte se aloca anual sprijin financiar cultelor religioase pentru salarizarea personalului de cult si pentru construirea si repararea lacasurilor de cult, precum si pentru alte activitati (social-filantropice, culturale, educationale etc.) desfasurate de catre culte.Sprijinul financiar acordat cultelor prin cele doua programe reprezinta 99,6% din bugetul institutiei noastre.Secretariatul de Stat pentru Culte trebuie sa asigure cu prioritate fondurile necesare pentru acordarea sprijinului la salarizarea personalului clerical si neclerical, obligatie legala stabilita potrivit dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Anul acesta, ca si in anii precedenti, limitele bugetare alocate de catre Ministerul Finantelor (la alcatuirea bugetului de stat) au permis asigurarea integrala a creditelor bugetare pentru acordarea sprijinului statului la salarizarea personalului de cult".(Datele sunt preluate din proiectul de buget pe 2021 si bugetul aprobat pe 2020)Anul trecut a fost aprobat un buget de 10 milioane de lei pentru "sustinerea cultelor", dar apoi s-au mai dat bani prin rectificari bugetare pana la suma de 248,968 de milioane de lei.Da, este o scadere de buget daca privesti toate alocarile care s-au facut de-a lungul anului 2020 cu ce se aloca acum, la inceputul anului 2021, cand este propus un buget de 28 de milioane lei.Cu toate acestea, comparatia nu este corect facuta pentru ca ar trebui sa se compare alocarile initiale, adica la inceputul anului 2020 s-au dat 10 milioane de lei pentru sustinerea cultelor, iar in 2021 sunt este propusa o alocare de 28 de milioane de lei, deci de trei ori mai mare decat anul trecut, nu cu 90% mai mica, asa cum acuza anumite parti implicate in acest proces.Premierul Florin Citu a a declarat joi, 18 februarie, ca bugetul acordat in 2021 cultelor religioase reprezinta o suma care "vine si sustine acest sector" si nu reprezinta o reducere foarte mare a fondurilor, avand in vedere, intre altele, si faptul ca anul trecut acest domeniu a beneficiat de "o alocare istorica".Citu a mai declarat joi, dupa sedinta de Guvern, ca proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o tinta de deficit de 7,16% si cu aceiasi parametri de cheltuieli si venituri.Vineri, 19 februarie, presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) vineri unde au fost discutate propunerile de buget ale institutiilor din domeniul securitatii nationale.Dupa aceasta intalnire are loc sedinta de Guvern unde a fost votat bugetul.Prezent intr-o emisiune la postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului, IPS Teodosie a vorbit despre bugetul pe care cultele il vor primi anul acesta."Deocamdata sunt zvonuri. Orice e posibil. Un lucru nefiresc, asta pot sa spun, pentru ca Biserica are o misiune foarte importanta. Cum sa tai de la cei care fac aceasta misiune, ca sa tina poporul in demnitate, cu constiinta treaza, cum tocmai aceasta?Noi avem si o explicatie foarte limpede: Biserica a cedat averile pentru stat, pe vremea lui Cuza. Sunt tarile din Apus care dau din impozitul lor pentru culte, mult mai consistent decat dau crestinii ortodocsi la noi in tara. Noi ne legam de asta. Sunt ispitele celor care vor sa braveze, ca ingenuncheaza ei Biserica. Foarte rau , acelea (cladirile cultelor n.red.) nu trebuie intretinute?", spune IPS Teodosie.Contactat de ziare.com, Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a transmis, referitor la acest buget ca "nu este vorba doar despre Biserica Ortodoxa, ci despre toate celelalte 17 culte religioase recunoscute de stat.Acestea beneficiaza si vor beneficia totdeauna de un sprijin financiar al statului democratic, care in cazul nostru nu este unul laic, ci unul neutru religios.La randul lor, cultele religioase, ca organisme sociale care includ cea mai larga majoritate a societatii civile, sunt partenere stabile si puternice ale statului in plan caritabil, educational, etic si cultural.Sprijinul statului pentru culte nu poate fi retras, ci doar conjunctural diminuat sau ajustat unor contexte sociale si economice diferite".Prof. Dr. Tarciziu-Hristofor Serban, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti, a declarat pentru Ziare.com ca acest cult se va adapta bugetului ce urmeaza sa fie aprobat."Noi am primit asigurarea din partea Secretariatului de Stat pentru Culte ca fondul de salarii nu va fi afectat. Vor fi afectate, cu siguranta, celelalte finantari, celelalte fonduri pentru intretinerea lacaselor de cult sau pentru constructii de lacase noi sau alte finantari. Stim acest lucru. Insa vom astepta sa vedem ce va fi, apoi ne vom pronunta referitor la acest aspect.Suntem constienti ca fondurile vor fi mai mici, intelegem ca este perioada de criza si ne vom adapta la aceasta situatie", a explicat Prof. Dr. Tarciziu-Hristofor Serban.